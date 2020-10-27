Зажигал в «Спартаке», забивал Кану и очень любил пиво. История игрока, который стал главным призраком белорусского футбола (видео)

Источник материала: Onliner Белорусская футбольная сборная в последнее время выглядит так блекло, что погрузила своих болельщиков в состояние уныния и вызывает легкую ностальгию по нулевым. Действительно, им есть что вспомнить. Сборная под руководством Эдуарда Малофеева едва не вышла в плей-офф к чемпионату мира — 2002, а наши парни в то время активно гоняли мяч в топовых европейских первенствах и нередко забивали в Лиге чемпионов. Сейчас это кажется фантастикой, а тогда было реальностью, которую легко можно было увидеть на экранах наших телевизоров.

Одним из самых заметных игроков того поколения был полузащитник Василий Баранов. От его мощных ударов плакали вратари, он четыре раза выигрывал первенство России со «Спартаком», становился лучшим распасовщиком российской лиги и привлекал внимание французского «Лиона». Но в итоге Баранов завершил карьеру в Рязани, после чего спрятался от журналистов и старых футбольных друзей в родном Гомеле, оставив после себя вагон забавных историй и небылиц. Вместе с VOKA рассказываем историю человека, ставшего главным призраком белорусского футбола.

Если кто-то захочет написать фундаментальный труд о роли случая в жизни человека, то в раздел «Спорт» можно спокойно помещать историю Васи Баранова. Он родился в Гомеле в 1972-м. Как и тысячи пацанов в Союзе, полюбил футбол, гонял мяч в местной ДЮСШ, но в команду мастеров так и не попал. После школы отучился на электрика в местном техникуме, выступал на первенстве района, а потом надел кирзачи и на два года ушел в армию. Как вспоминал позже сам Баранов, за все время службы он лишь раз поиграл в футбол, и то босиком. При таком раскладе о профессиональной карьере можно было забыть — но только не в случае Баранова. После армейки на одном из гомельских турниров по мини-футболу Васю заприметил тренер команды местного завода литья и нормалей и предложил вновь попробовать себя на большом поле. В итоге 1993-й Василий провел в ЗЛиНе, а уже через год наш электрик оказался в высшей лиге — в речицком «Ведриче».

За медали команда не боролась, была середняком чемпионата, но атмосфера на стадионе в Речице была отменная. «Ведрич» играл в броской форме, напоминавшей сине-гранатовый вариант «Барселоны», за забитый гол бизнесмены через диктора обещали разовые премии в $100, а душевные болельщики в самые непростые времена, как писала местная газета «Дняпровец», готовы были помочь команде личными деньгами и даже овощами.



Василий Баранов второй справа в нижнем ряду

В Речице Вася стал в доску своим парнем, надел капитанскую повязку, его начали вызывать в сборную, и в итоге он привлек внимание скаутов зарубежных клубов из России, Израиля и Кипра. Баранов съездил на короткий просмотр в московский ЦСКА, но контракт подписал с новичком российской «вышки» — калининградской «Балтикой». По слухам, балтийцы выложили за Васю солидные на тот момент $100 тыс. — на эти деньги скромная команда из Речицы жила целый год.

С наскока стать основным в Калининграде Васе не удалось: не хватало футбольной выучки. Во время одной из тренировок требовательный коуч Леонид Ткаченко был настолько недоволен новичком, что довел молодого белоруса до слез.

«Лето 1996 года, он еще не был игроком основы. Мы поехали в Германию на сборы, — в интервью „Чемпионату“ рассказывал Ткаченко. — Вася играл как во дворе: никого не видел, хотя все умел — две рабочие ноги, голова светлая, здоровье. И он меня довел. Я его так накачал, что он пошел за ворота и, уже будучи взрослым, заплакал! Я потом с ним поговорил: „Вася, ты должен понять: если я денно и нощно к футболистам пристаю (ну, ему я по-другому сказал, не так мягко), значит, вы мне нужны! Вы бойтесь другого: если я перестаю говорить с футболистом, значит, он мне просто неинтересен“».

Советы Ткаченко пошли Васе на пользу. Он стал стабильным игроком основы и даже признавался лучшим новичком чемпионата России в 1996-м. В результате Барановым заинтересовался звездный «Спартак» Олега Романцева. Контракт якобы мог быть подписан еще в 1997-м, но что-то не срослось, и переход состоялся лишь в следующем году.





В «Спартаке» Баранов начал ну очень круто. Уже в дебютном поединке за «красно-белых» он отметился голом. Да еще каким! В самом начале московского дерби с «Локомотивом» он на правом фланге легко обыграл Андрея Лаврика и с правой бахнул над Русланом Нигматуллиным.

На следующие несколько сезонов Василий стал незаменимым правым хавом коллектива Романцева. Да, он не забивал много и действовал, по мнению некоторых журналистов, не всегда по-спартаковски — прямолинейно. Но и в таком манерном и изысканном «Спартаке» гомельский самородок нашел себя — влюбил болельщиков в себя работоспособностью, дриблингом и просто убийственным ударом, от которого в 2001-м пострадал даже Оливер Кан. «Спартак» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 1:3, но так забить Кану мог далеко не каждый.

В том же году «красно-белые» за тур до конца чемпионата переиграли на «Лужниках» «Зенит» (3:1), а гол Васи стал для москвичей чемпионским. Команда Романцева завоевала очередное золото. В следующий раз «Спартак» стал чемпионом России лишь 15 лет спустя.

Баранов был видной фигурой в «Спартаке» не только на поле, но и за его пределами, став душой спартаковской компании. Именно он взял под крыло бразильца Луиса Робсона. Португальского белорус не знал, но научился общаться с Робсоном на пальцах, дал ему прозвище Брат и даже уговорил бразильца посмотреть одноименный фильм с Сергеем Бодровым — младшим.

«Если бы кто-то сейчас увидел то наше „нормальное общение“, стали бы бороться за права человека, — рассказывал в интервью „Матч ТВ“ экс-защитник „Спартака“ Эдуард Мор. — Робсон говорил Баранову: „Брат, брат“, — а тот ему: „Не брат ты мне…“ — и дальше по тексту. Все смеялись, больше всех Робсон. Причем он специально говорил это Баранову, чтобы тот ему так ответил. Вася всех подкалывал. Юрана хохлом называл, кого-то — курносым, кого-то — черным. Ни разу никто не обиделся. Но он больше любил подкалывать тех, кого никто подколоть не решится, а молодых трогал реже. К тому же мы жили рядом и дружили семьями».





По воспоминаниям экс-нападающего «Спартака» Александра Ширко, Баранов «преподавал» легионерам русский язык. Правда, отнюдь не литературный.

«Вася постоянно учил иностранцев матерным словам и говорил, что они обозначают хорошие вещи, — делился историями Ширко. — Все смеялись, когда человек с добрым лицом обращался к тебе матом. Потом, когда один из легионеров таким образом обратился к тренеру, Баранов получил строгий выговор».





Ни для кого не секрет, что Василий любил выпить пива. В Речице он захаживал в заведение «Русское поле», а в подмосковной Тарасовке, где базировался «Спартак», бутылки с пенным напитком появлялись у Баранова прямо в номере. Стеклянная тара однажды стала причиной настоящего потопа. На тот момент Василий делил номер со своим бразильским любимчиком Робсоном. Баранов собирался немножко расслабиться после тренировки, и бразилец, как рассказывал тогдашний защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов, поставил бутылки в ванну под холодную воду. В итоге, пока спартаковцы гоняли по полю, этикетки отклеились и забили слив. Произошел небольшой потоп, из-за которого пострадали комнаты дублеров, проживавших этажом ниже. Каково же было удивление тренеров «Спартака», когда они узнали, что причиной неожиданного стихийного бедствия стали… пивные бутылки. По словам Парфенова, после этого все накинулись на Васю.

Мог Баранов выпить пива и во время побывок в «националке», за которую провел 25 матчей. На этот счет есть характерная история из далекого 1999-го. Перед отборочными матчами чемпионата Европы сборная отправилась на тренировочный сбор в немецкий Руйт. По приезде Василий заказал себе два пива в баре гостиницы и попросил нападающего Владимира Маковского просто посидеть с ним за компанию. Но как только бокалы оказались перед футболистами, в гостиницу с сумками зашли шефы сборной. Происходящее вызвало у них, мягко говоря, недоумение. После возвращения домой главный тренер Михаил Вергеенко собирался устроить разборки, но все обошлось.





Что любопытно, отдых никак не сказывался на физической форме Баранова. Здоровье у него было невероятное.

«И погулять успевал, и о деле не забывал, — удивлялся бывший врач „Спартака“ Юрий Васильков. — В одиннадцать утра приходил ко мне „тепленьким“, а в четыре часа дня на тренировке его в пример другим ставили. До сих пор влюблен в Баранова».

В какой-то момент интересоваться Васей начали клубы из топовых лиг. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко как-то признался журналистам, что в 2001 году именитый французский «Лион» проявлял пристальный интерес к Егору Титову и Баранову. За Титова лионцы давали $17 млн, за Васю — $5 млн. Но в результате соратники убедили бизнесмена в том, что французы жадничают — нужно уговорить их на $25 млн. Не уговорили, и футболисты так никуда и не уехали… Прошло два года, и вместо Европы Баранов оказался в скромной владикавказской «Алании», боровшейся за выживание в чемпионате России. Правда, задержался Вася там всего на 11 игр. Во время разбора одного из матчей тренер Бахва Тедеев повысил голос, а потом и вовсе, как рассказывал сам Баранов, перешел на крик. Через день расстроенный белорус собрал вещи и улетел в Москву. Карьера белоруса пошла по наклонной. Серьезных предложений не поступало, и Баранов уехал на периферию — в минорный «Агрокомплект» из Рязани, где в 2007-м и закончил с футболом, а затем вернулся в родной Гомель.

После завершения карьеры обычно компанейский Вася неожиданно для многих из общительного, простоватого гомельского хлопца превратился в тотального затворника и обосновался с семьей в поселке с говорящим названием Новая Жизнь. Его тщетно пытались найти спартаковцы Парфенов, Кечинов, Титов. Бывший тренер «Балтики» Леонид Ткаченко даже пригласил Баранова в 2013-м на свое 60-летие. Вася якобы дал согласие, но в гости к Ткаченко так и не приехал.





«Его затворничество — это тайна, — размышлял Леонид Иванович. — Это все равно что если бы тот Вася, которого я знал, ушел в монастырь. Он всегда был душой компании, и вдруг — раз! — и все».

Традиционно сторонился Баранов не только бывших партнеров, но и журналистов, которые периодически названивали ему с просьбами об интервью. При этом Баранов время от времени общается со своими старыми одноклубниками по «Ведричу». Несколько лет назад экс-форвард речичан Олег Ковтун поделился с «Трибуной», что Вася работает на себя, рыбачит, мяч не гоняет даже с друзьями и нигде не хочет светиться.

Так сложилась спортивная жизнь одного из культовых белорусских футболистов нулевых, чей мощный удар пытались повторить на дворовых площадках сотни пацанов по всей стране. Вася мог достичь в карьере большего — здоровье позволяло. По примеру более маститых коллег он мог стать героем ярких программ на спортивном телевидении, в конце концов, мог трудиться тренером — и без работы точно бы не остался. Однако, как оказалось, внешне балагурный, но скромный и простоватый внутри Баранов тяготел к другому состоянию. Он хотел тишины, чтобы никто не дергал и не отвлекал. Имел на нее право. В ней Вася и растворился.

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