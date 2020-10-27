ПИКоАП: запрещаются действия и решения, унижающие честь и умаляющие достоинство личности

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Очень короткая по форме, но емкая по содержанию статья из Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях гласит: «при ведении административного процесса запрещаются действия и решения, унижающие честь и умаляющие достоинство личности». В пылу исполнения приказов вышестоящего начальства важно не забывать о действующих нормах законодательства.

«При ведении административного процесса запрещаются действия и решения, унижающие честь и умаляющие достоинство личности, либо порочащие деловую репутацию физического или юридического лица, либо создающие опасность для жизни и здоровья участников административного процесса».