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Августовские вопросы бизнеса все еще без ответов. Колонка редакции

27.10.2020 09:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Августовские вопросы бизнеса все еще без ответов. Колонка редакции
Фото: tut.by

В конце лета многие представители бизнеса Беларуси выступили с открытым обращением к общественности и органам госуправления. После выборов 9 августа и последовавшего непропорционального и необъяснимого насилия в адрес мирных граждан IT-предприниматели, владельцы высокотехнологичных промышленных предприятий, адвокаты, аудиторы, представители других индустрий призывали:

  • Начать национальный диалог по разрешению политического кризиса, в котором оказалась страна
  • Остановить насилие в отношении мирных граждан и нагнетание атмосферы страха
  • Освободить всех политзаключенных
  • Провести новые прозрачные выборы президента, результаты которых ни у кого не вызовут сомнений
  • Обеспечить граждан Беларуси свободным доступом к информации.

Все эти обращения мы публиковали на нашем портале «Про бизнес».

На сегодня можно констатировать, что, к сожалению, полноценный диалог не начат. Насилие и применение спецсредств в отношении мирных граждан не прекратилось. Многие люди остаются в изоляторах и тюрьмах. Нет никакой официальной информации о новых выборах. Негосударственные медиа и журналисты сталкиваются с серьезными ограничениями в своей профессиональной деятельности, в том числе — получают административные аресты. В работе сети Интернет еженедельно происходят перебои, вызванные «требованиями госорганов».

В понедельник, 26 октября, как сообщают СМИ, компании из разных сфер объявили выходной, не выходили на работу, чтобы еще раз обратить внимание на то, что страна в политическом кризисе и его необходимо решать. Безусловно, для бизнеса каждый нерабочий день — это прямые потери выручки. Но отсутствие реальных антикризисных шагов может привести к еще большим потерям. Из страны уезжают предприниматели и ценные специалисты. Есть серьезный дефицит доверия к государству, правоохранительным органам, судебной системе. Это отрицательно скажется на инвестициях и стоимости капитала для бизнеса. Зарубежные клиенты и партнеры белорусских компаний воспринимают Беларусь как страну с высокими рисками. Свежие кадры, на которых люди в балаклавах, с дубинками и оружием бегают по территории Парка высоких технологий, наносят огромный вред репутации страны и могут привести к переносу части зарубежных заказов в более спокойные юрисдикции. И в целом из-за нестабильности ситуации горизонт бизнес-планирования предельно сузился.

Очевидно, что без цивилизованного решения базовых вопросов, которые волнуют все общество, страна будет погружаться не только в политический, но и в очень серьезный экономический кризис. И чем дольше откладываются реальные решения — тем глубже он будет, тем большие потери понесут частные компании, госпредприятия, все население.

В ближайшее время «Про бизнес» планирует публиковать опросы и экспертные оценки о влиянии текущей ситуации в Беларуси на экономику, конкретные индустрии и компании. Без эмоций, только цифры и факты. Если вы можете поделиться тем, как события августа-октября повлияли на ваш бизнес, — свяжитесь, пожалуйста, с нашей редакцией (почтовый ящик dm@probusiness.io).

Миссия «Про бизнес» — содействовать развитию бизнеса в нашей стране. Сейчас реализовывать ее как никогда сложно, но мы продолжим нашу работу. Остаемся на связи.

Редакция «Про бизнес»

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В конце лета многие представители бизнеса Беларуси выступили с открытым обращением к общественности и органам госуправления. После выборов 9 августа и...
 
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