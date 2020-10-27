|
Что происходит во вторник утром на «Гродно Азоте» - в цехах и на проходной
Источник материала: Tut.by
На «Гродно Азоте» в семь утра 27 октября около проходной предприятия собралось примерно 60 человек. Это рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан. Силовиков, как это было в понедельник, рядом с заводом пока не было замечено. Уже к 8 утра около проходной практически никого не осталось, а новостей с территории предприятия пока немного — их сообщает «
Так, по их информации, в цеху «АКиКАС» первая смена смену не сдает, а третья — не принимает.
В цеху «Аммиак-3» утром в 8.00 смену приняли часть сотрудников третьей смены и часть из других смен. Примерно половина третьей смены данного цеха — на больничных.
В цеху «Карбамид-4» третья смена уже на работе, но на 8.30 еще нет подписей о приеме.
Также, по информации «стачкома», не выходит на связь активист, член совета представителей независимого профсоюза Александр Жук. Рано утром он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам. Местонахождение мужчины пока неизвестно.
Напомним, 26 октября некоторые работники смены предприятия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не выходит на связь активист, член совета представителей независимого профсоюза Александр Жук. Рано утром он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)