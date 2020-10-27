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Что происходит во вторник утром на «Гродно Азоте» - в цехах и на проходной

27.10.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» в семь утра 27 октября около проходной предприятия собралось примерно 60 человек. Это рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан. Силовиков, как это было в понедельник, рядом с заводом пока не было замечено. Уже к 8 утра около проходной практически никого не осталось, а новостей с территории предприятия пока немного — их сообщает «Стачком Азота».


На 8 утра 27 октября проходная предприятия выглядела так. Фото: предоставлено читателем

Так, по их информации, в цеху «АКиКАС» первая смена смену не сдает, а третья — не принимает.

В цеху «Аммиак-3» утром в 8.00 смену приняли часть сотрудников третьей смены и часть из других смен. Примерно половина третьей смены данного цеха — на больничных.

В цеху «Карбамид-4» третья смена уже на работе, но на 8.30 еще нет подписей о приеме.

Также, по информации «стачкома», не выходит на связь активист, член совета представителей независимого профсоюза Александр Жук. Рано утром он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам. Местонахождение мужчины пока неизвестно.

Напомним, 26 октября некоторые работники смены предприятия отказывались идти на работу и оставались около проходной заводу. Туда же приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. По словам очевидцев, были задержания. Сотрудники предприятия говорили, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак-3» не приняли смену.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Не выходит на связь активист, член совета представителей независимого профсоюза Александр Жук. Рано утром он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам....
 
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