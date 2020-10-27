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Промпредприятия тонут в долгах

27.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе-августе 2020 года по сравнению с январем-августом 2019-го увеличилось с 310 до 364 (на 17,4%), их удельный вес — с 19,5 до 23%.

Промпредприятия тонут в долгах
Фото носит иллюстративный характер

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 5,5 раза до 2 млрд 345 млн рублей, на одну убыточную организацию — в 4,7 раза до 6 млн 442,4 тыс. рублей.

Чистая прибыль всех организаций промышленности составила 1 млрд 475,7 млн рублей (на 69,3% меньше, чем в январе-августе 2019 года), прибыль до налогообложения — 2 млрд 310,5 млн рублей (на 61% меньше).

Прибыль от реализации увеличилась на 3% до 7 млрд 338,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,3 и 12% соответственно (за январь-август 2019 года — 8,8 и 11,2%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 78 млрд 610,7 млн рублей, или на 2,5% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг снизилась на 4% до 61 млрд 117,5 млн рублей.

 
 
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По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе-августе 2020 года по сравнению с январем-августом 2019-го...
 
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