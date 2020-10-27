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На «Гродно Азоте» отказывается приступать к работе очередная смена крупного цеха «Аммиак-3»
Источник материала: Навiны
Очередная смена цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно Азот» присоединилась к забастовке.
Утром на проходной предприятия собрались около 60 человек, готовых поддержать забастовку. Позже они зашли на территорию завода.
Приступать к работе отказывается уже третья смена «Аммиака-3». То есть люди, которые заступили на смену 25 октября в 20.00, продолжают работать уже 36 часов.
Работники ждут распоряжения от начальства начать остановку «Азота», что невозможно сделать в один момент. Это требует подготовки.
«Аммиак-3» — один из самых значимых цехов завода. Он дает важную часть прибыли предприятию. Как отмечают специалисты, если его остановить, автоматически нужно останавливать и связанный с ним цех «Карбамид-4». Еще два связанных между собой крупных цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-3» пока не бастуют.
Не приступает к работе очередная смена и цеха АКиКАС.
Забастовка на крупнейшем химическом предприятии Беларуси началась утром 26 октября. Собравшихся на проходной предприятия работников, которые отказывались принимать смену, задержала милиция.
В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит ОАО «Гродно Азот», вчера утверждали, что гродненский завод продолжает работать в штатном режиме. «Забастовки на «Гродно Азоте» нет, — заявил БелаПАН пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. — Предприятие работает в штатном режиме. Технологические процессы — тоже. С утра была попытка группы до 100 человек блокировать выход рабочих на смену. В этой группе большинство отношения ни к заводу, ни к рабочим профессиям не имеет».
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
В 14 часов на площади Независимости
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Очередная смена цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно Азот» присоединилась к забастовке.
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