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На «Гродно Азоте» отказывается приступать к работе очередная смена крупного цеха «Аммиак-3»

27.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередная смена цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно Азот» присоединилась к забастовке.

На «Гродно Азоте» отказывается приступать к работе очередная смена крупного цеха «Аммиак-3»

Утром на проходной предприятия собрались около 60 человек, готовых поддержать забастовку. Позже они зашли на территорию завода.

Приступать к работе отказывается уже третья смена «Аммиака-3». То есть люди, которые заступили на смену 25 октября в 20.00, продолжают работать уже 36 часов.

Работники ждут распоряжения от начальства начать остановку «Азота», что невозможно сделать в один момент. Это требует подготовки.

«Аммиак-3» — один из самых значимых цехов завода. Он дает важную часть прибыли предприятию. Как отмечают специалисты, если его остановить, автоматически нужно останавливать и связанный с ним цех «Карбамид-4». Еще два связанных между собой крупных цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-3» пока не бастуют.

Не приступает к работе очередная смена и цеха АКиКАС.

Забастовка на крупнейшем химическом предприятии Беларуси началась утром 26 октября. Собравшихся на проходной предприятия работников, которые отказывались принимать смену, задержала милиция.

В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит ОАО «Гродно Азот», вчера утверждали, что гродненский завод продолжает работать в штатном режиме.  «Забастовки на «Гродно Азоте» нет, — заявил БелаПАН пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. — Предприятие работает в штатном режиме. Технологические процессы — тоже. С утра была попытка группы до 100 человек блокировать выход рабочих на смену. В этой группе большинство отношения ни к заводу, ни к рабочим профессиям не имеет».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров, в которому присоединиились студенты.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Очередная смена цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно Азот» присоединилась к забастовке.
 
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