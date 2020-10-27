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Эксперт: все разговоры Лукашенко и его адвокатов о конституционной реформе — пошлая уловка

27.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илья Шаблинский считает, что сегодня нет никаких сомнений, что протестующие выражают мнение подавляющего большинства жителей Беларуси.

Эксперт: все разговоры Лукашенко и его адвокатов о конституционной реформе — пошлая уловка

Заметив, что «все независимые обозреватели и аналитики склоняются к такому выводу», он заявил «ГА», что президентские выборы прошли с «грубыми нарушениями, давшими все основания полагать, что цифры, которые огласил Лукашенко, это фальсификация, а на самом деле победила Светлана Тихановская».

Драматизмом нынешней ситуации эксперт назвал тот факт, что «все возможные мирные методы воздействия на власть со стороны большинства не срабатывают».

При этом то, какие масштабы приобретет начавшаяся забастовка и к каким последствиям это приведет, неизвестно, продолжает специалист.

Он привел в пример Польшу, где «похожие по масштабам акции [в т.ч. и забастовки] привели к национальному диалогу, когда стороны начали договариваться друг с другом. А тут нет. Разумеется, все разговоры Лукашенко и его адвокатов о конституционной реформе — это пошлая уловка. Народ требует ухода диктатора, а не возни с конституционными текстами».

Вместе с тем Шаблинский полагает, что забастовка может быть достаточно масштабной. Согласен он и с тем, что народный ультиматум, объявленный Светланой Тихановской, был правильным и своевременным шагом, потому что нужно было внести динамику в протестный процесс.

 
 
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Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илья Шаблинский считает, что сегодня нет никаких сомнений, что...
 
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