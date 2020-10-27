Директор не получит премию, если организация имеет задолженность перед ФСЗН

Введен запрет на выплату премий, предусмотренных трудовыми договорами бонусов и вознаграждений руководителям и главным бухгалтерам организаций при наличии задолженности перед Фондом социальной защиты населения Минтруда (ФСЗН). Соответствующий указ № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами» 26 октября подписал Александр Лукашенко. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале (pravo.by).





Ранее такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет (установлен указом от 13 августа 1996 года № 292).

Меры ответственности будут применяться только в отношении лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений. Запрет на выплаты будет действовать исходя из количества дней, в которых имелась задолженность и периодов, в которых допущена просроченная задолженность.

По данным Минтруда, за первую половину 2020 года в бюджет ФСЗН поступило 8,4 млрд рублей, из них взносов на социальное страхование — около 7,8 млрд. При этом субвенции и трансферты из государственного и местных бюджетов составили почти 550 млн рублей.

За этот период бюджетом ФСЗН израсходовано 8,35 млрд рублей, в том числе на выплату пенсий — 6,5 млрд.