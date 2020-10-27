Спасатели показали, как тушили пожар в витебской многоэтажке - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар в одной из пятиэтажек по улице Герцена в Витебске случился вечером в понедельник. В 17:01 в МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира на третьем этаже дома, спасатели выехали на место ЧП.

Работники МЧС обнаружили задымление из окна горящей квартиры. Хозяйка жилья в момент возникновения пожара находилась в магазине, она не пострадала. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Огонь повредил имущество хозяйки, также оказались закопчены стены и потолок.

"По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, рассматривается версия нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – короткое замыкание электропроводки", - рассказали в МЧС.

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