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Спасатели показали, как тушили пожар в витебской многоэтажке - видео

27.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар в одной из пятиэтажек по улице Герцена в Витебске случился вечером в понедельник. В 17:01 в МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира на третьем этаже дома, спасатели выехали на место ЧП.

Работники МЧС обнаружили задымление из окна горящей квартиры. Хозяйка жилья в момент возникновения пожара находилась в магазине, она не пострадала. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Огонь повредил имущество хозяйки, также оказались закопчены стены и потолок.

"По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, рассматривается версия нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – короткое замыкание электропроводки", - рассказали в МЧС.

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Теги: Витебск
 
 
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Пожар произошел в квартире на третьем этаже, в момент возгорания хозяйки жилья не было дома. Как пробирались к источнику возгорания, смотрите на видео.
 
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