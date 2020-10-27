Не друг? Стало известно, как Клуни оказался на свадьбе Маркл и принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Актер Джордж Клуни сделал откровенное признание: оказалось, что секс-символ Голливуда никогда не дружил с женой принца Гарри Меган Маркл и впервые увидел их в день королевской свадьбы.

Звезда "друзей Оушена" и его супруга Амаль были среди множества гостей, приглашенных на свадьбу младшего внука Елизаветы II и экс-актрисы весной 2018 года. Тогда все пришли к выводу, что Маркл "умеет дружить со сливками Голливуда", но все оказалось немного иначе. Ведь звездные гости и друзья мятежной пары впервые увидели их лишь на торжестве.

В интервью крестная мать принца Гарри и бывшая приятельница леди Ди Кэролин Бартоломью приоткрыла завесу тайны, рассказав секретные подробности со свадьбы Маркл и принца.

По словам Бартоломью, в тот день она с нетерпением ждала начала церемонии и повернулась к знаменитой паре чете, чтобы завести светский разговор и узнать, откуда Клуни знают Меган и Гарри.

"А мы вообще не знакомы", - неожиданно ответил знаменитый актер и растерянно улыбнулся.

Возникает вопрос: что насчет других звездных гостей на свадьбе герцогов? Неужели Опра Уинфри, Том Харди и супруги Бекхемы были не знакомы с влюбленными и просто пришли на очередную "светскую премьеру"? Как бы то ни было, Клуни и Маркл сдружились, после чего Сассексы не раз приезжали в гости к голливудской паре и даже хотели сделать актера крестным своего первенца.

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