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На «Гродно Азоте» отказывается приступать к работе очередная смена «Аммиак-3»

27.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Утром на проходной предприятия собрались около 60 человек, готовых поддержать забастовку. Позже они зашли на территорию завода. Приступать к работе отказывается уже третья смена «Аммиака-3». То есть люди, которые заступили на смену 25 октября в 20.00, продолжают работать уже 36 часов.

Работники ждут распоряжения от начальства начать остановку «Азота», что невозможно сделать в один момент. Это требует подготовки, передает БелаПАН.

«Аммиак-3» — один из самых значимых цехов завода. Он дает важную часть прибыли предприятию. Как отмечают специалисты, если его остановить, автоматически нужно останавливать и связанный с ним цех «Карбамид-4». Еще два связанных между собой крупных цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-3» пока не бастуют.

Не приступает к работе очередная смена и цеха АКиКАС.

Забастовка на крупнейшем химическом предприятии Беларуси началась утром 26 октября. Собравшихся на проходной предприятия работников, которые отказывались принимать смену, задержала милиция.

Концерн «Белнефтехим» утверждает обратное.

"Гродно Азот работает в штатном режиме. Новые смены прибыли на работу. Все техпроцессы в норме", - сообщил во вторник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, которого цитирует Интерфакс-Запад.

По его словам, распространяемая в телеграм-каналах "информация об остановке печей на Гродно Азот - провокация".

Представитель концерна также сообщил, что все остальные предприятия "Белнефтехима" работают "в штатном режиме".

 
Теги: Гродно
 
 
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Утром на проходной предприятия собрались около 60 человек, готовых поддержать забастовку. Позже они зашли на территорию завода. Приступать к работе отказывается...
 
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