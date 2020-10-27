Белоруснефть моментально уволила шестерых вышедших на забастовку работников

Источник материала: АФН

В день общенациональной забастовки, 26 октября, шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое в последнее время наблюдают в своей стране. Все шестеро – жители Речицы.

Вечером все они получили расчет на зарплатную карту, что означает увольнение.

«Работники уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения «Белоруснефти» работают в штатном режиме, остановок на производстве нет, — прокомментировали представители администрации предприятия», - такой комментарий руководства Белоруснефти во вторник, 27 октября, опубликовал tut.by.