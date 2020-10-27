ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусская диаспора требует от Макея публичного отчета

27.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Проживающие в 840 городах и 62 странах мира беларусы подписали вотум недоверия главе МИД РБ и по совместительству председателю Консультативного совета по делам белорусов за рубежом при МИД Владимиру Макею.

Как сообщает Белсат, белорусы зарубежья приглашают его выступить на Всемирном конгрессе Беларуси, который пройдет в виртуальном режиме 31 октября, и доложить диаспоре о проделанной работе.

В случае отказа они будут требовать отставки Макея.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проживающие в 840 городах и 62 странах мира беларусы подписали вотум недоверия главе МИД РБ и по совместительству председателю Консультативного совета по делам...
 
Новости дня
Новости разные
 
У ПВТ демонтируют флагштоки с эмблемами компаний-резидентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика