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С 1 ноября в Беларуси за лов двух видов рыб ждет серьезный штраф
Источник материала: Партизан
С 1 ноября в Беларуси устанавливается запрет на вылов сига чудского и европейского сома. Об этом напоминает Госинспекция охраны животного и растительного мира.
Как пояснили в инспекции, запрет на вылов сига чудского устанавливается с 1 ноября по 15 декабря. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.
Что касается сома, то он, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.
Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (324 рубля) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (243 рубля) – за каждую особь сига чудского.
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С 1 ноября в Беларуси устанавливается запрет на вылов сига чудского и европейского сома. Об этом напоминает Госинспекция охраны животного и растительного мира.
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