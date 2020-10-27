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Суд по жалобе Tut.by пройдет 12 ноября

27.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основное разбирательство в Верховном суде Беларуси по жалобе портала Tut.by на предупреждения Министерства информации пройдет 12 ноября.


Об этом информирует пресс-служба ВС.

«Вчера прошло подготовительное заседание, на котором было рассмотрена жалоба общества с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" на предупреждения, которое ему вынесло министерство информации. Основное судебное разбирательство в Верховном суде назначено на 12 ноября», - отмечается в сообщении.

В Верховном суде также уточнили, что на подготовительном заседании стороны изложили позицию, заявили ряд ходатайств, а также запросили возможность допросить свидетелей в основном судебном заседании. Интересы министерства информации в суде представлял министр Игорь Луцкий.

Ранее стало известно, что Министерство информации Беларуси своим приказом от 29 сентября приостановил выпуск сетевого издания Tut.by с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.
 
 
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Основное разбирательство в Верховном суде Беларуси по жалобе портала Tut.by на предупреждения Министерства информации пройдет 12 ноября.
 
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