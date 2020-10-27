







Задержанный, по данным милиции, используя служебное положение, собирал и распространял "конфиденциальные сведения граждан".





"Молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных телеграм-каналов. Все это делалось по заданию кураторов", – говорится в сообщении.





Мужчина рассказал милиции, что с августа по октябрь он "распространил сведения о десятках правоохранителей" республики, за что "получал вознаграждение в виде криптовалюты".





В МВД утверждают, что обнародованные в телеграм-каналах публикации "сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества". Предполагалось, что агрессия в Сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей.





Следователи завели уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел (cтатья 365 УК). Действия подозреваемого также проверят на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигания социальной вражды или розни. Он заключен под стражу и "активно сотрудничает со следствием", указывают в ведомстве.









Мужчине по этой статье грозит штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до трех лет.





В Беларуси продолжается кампания по деанонимизации силовиков, принимавших участие в разгоне мирных протестов и избиениях людей. Более двух тысяч имен сотрудников ОМОНа и других структур, часть – с адресами и телефонами, выложил в сентябре протестный телеграм-канал Nexta.





Второго октября телеканал "Беларусь 1" показал сюжет о том, что сотрудники МВД идентифицировали пользователей телеграм-чата, в котором молодые люди якобы "договаривались сжигать киоски и личные автомобили милиционеров". 23 октября МВД сообщило, что выявило 15-летнего администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" – жителя Добруша, который обновлял и размещал информацию с данными силовиков.