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МВД Беларуси сообщило о задержании "менеджера госпредприятия", "сливавшего" телеграм-каналам данные силовиков

27.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержали 25-летнего менеджера государственного предприятия, который "сливал" данные милиционеров в Сеть, сообщает МВД Беларуси.



Задержанный, по данным милиции, используя служебное положение, собирал и распространял "конфиденциальные сведения граждан".

"Молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных телеграм-каналов. Все это делалось по заданию кураторов", – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал милиции, что с августа по октябрь он "распространил сведения о десятках правоохранителей" республики, за что "получал вознаграждение в виде криптовалюты".

В МВД утверждают, что обнародованные в телеграм-каналах публикации "сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества". Предполагалось, что агрессия в Сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей.

Следователи завели уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел (cтатья 365 УК). Действия подозреваемого также проверят на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигания социальной вражды или розни. Он заключен под стражу и "активно сотрудничает со следствием", указывают в ведомстве.


Мужчине по этой статье грозит штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до трех лет.

В Беларуси продолжается кампания по деанонимизации силовиков, принимавших участие в разгоне мирных протестов и избиениях людей. Более двух тысяч имен сотрудников ОМОНа и других структур, часть – с адресами и телефонами, выложил в сентябре протестный телеграм-канал Nexta.

Второго октября телеканал "Беларусь 1" показал сюжет о том, что сотрудники МВД идентифицировали пользователей телеграм-чата, в котором молодые люди якобы "договаривались сжигать киоски и личные автомобили милиционеров". 23 октября МВД сообщило, что выявило 15-летнего администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" – жителя Добруша, который обновлял и размещал информацию с данными силовиков.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Минске задержали 25-летнего менеджера государственного предприятия, который "сливал" данные милиционеров в Сеть, сообщает МВД Беларуси.
 
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