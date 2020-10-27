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Эксперт: Прокуратура втянулась в прямое противодействие протестам

27.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопреки мантрам госпропаганды о схлопывании протеста, активность властей свидетельствует о том, что протесты воспринимаются в качестве реальной угрозы.



И для противодействия ей используются все доступные средства.

«Прокуратура все более приобретает карательно-политическую функцию, включившись напрямую в деятельность по упреждению народных протестов, — отмечает Андрей Поротников в обзоре «Беларусь в фокусе».

Выступая перед студентами и преподавателями Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники, который являлся одним из центров студенческого протеста в Минске, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед предупредил присутствующих о неотвратимости ответственности за участие в протестах и заявил, что государство располагает соответствующими ресурсами.

В ходе планового координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, прокурор Брестской области Виктор Климов в качестве приоритетной задачи силового блока региона назвал установление организаторов массовых протестных акций.

Призывы отказаться от участия в протестных акциях звучат и во время выступления прокурорских работников на предприятиях.

«Втягивание в прямое противодействие протестам государственных органов, ранее не замеченных в подобной активности, свидетельствует о том, что массовость протестов воспринимается режимом в качестве прямой и однозначной угрозы, несмотря на их мирный характер, — отмечает Андрей Поротников. — Очевидно, что стоит задача в сжатые сроки уменьшить людскую базу протестных акций как за счет увещеваний, так и за счет угроз неблагоприятных последствий активного проявления недовольства. В предыдущие политические кризисы с подобными задачами вполне справлялись силами МВД и спецслужбы.


По мнению эксперта, активизация прокуратуры может быть связана с недовольством Александра Лукашенко результатами соответствующей деятельности традиционных субъектов политических репрессий.

«Собственно, вступив в должность генпрокурора Беларуси в минувшем месяце, А. Швед публично пообещал мобилизовать и заставить ответственные государственные структуры усилить деятельность по подавлению народных протестов», — обращает внимание Андрей Поротников.
 
Теги: Минск
 
 
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Вопреки мантрам госпропаганды о схлопывании протеста, активность властей свидетельствует о том, что протесты воспринимаются в качестве реальной угрозы.
 
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