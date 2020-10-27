











Сначала по инициативе Минспорта ее "откомандировали" служить в армию — Мазурёнок по контракту сотрудничала со спортивным клубом Вооруженных сил. Бегунья осталась без стипендии, а зарплата снизилась в пять раз. Она уже не может мечтать о горных сборах в Кении, без которых "мечтать о хорошем результате на олимпийском марафоне наивно".





По словам Ольги Мазурёнок, она думала, что её просто пугают. Но после один человек, который знал ситуацию изнутри, ей сказал: "Этим людям твоя олимпиада по барабану". "Не поедешь на Игры, закончишь со спортом или будешь выступать за другую страну, это их вообще не интересует", — добавил он.