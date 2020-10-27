«Заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах». На акции задержали семь медиков РНПЦ «Кардиология»

Сегодня утром перед работой медики РНПЦ «Кардиология» вышли на цепь солидарности на проспекте Дзержинского — это недалеко от самого РНПЦ. По словам врачей, их там было 20−25 человек. В какой-то момент к собравшимся подъехали микроавтобусы, часть медиков успели убежать и спрятаться в переходе.









Задержали заведующего рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олега Полонецкого. Это уникальный врач, о котором коллеги говорят, что у него золотые руки.







