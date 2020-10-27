ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

A1 запустит дешевый интернет-роуминг в России

27.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Оператор A1 расширит зону действия пакета 1 ГБ интернет-трафика, ранее доступного только в сетях операторов A1 Telekom Austria Group в шести странах Центральной и Восточной Европы. С 1 ноября он также будет доступен в сетях российских мобильных операторов — МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Стоимость пакета составляет 5,9 рубля.

Пакет 1 ГБ в роуминге доступен абонентам А1, подключенным на тарифные планы «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Без Лимита», а также тарифы линейки «Бизнес-план».

Срок действия пакета составляет 30 суток, мегабайт сверх пакета обойдется в 1 копейку с тарификацией по 1 КБ.

Также с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге и SMS на территории России. Исходящий звонок в Беларусь из России для абонента А1 будет стоить 0,268 рубля, а звонки внутри страны будут тарифицироваться по 0,8 рубля за минуту. Стоимость входящих вызовов составит 0,113 рубля, стоимость исходящих SMS — 0,065 рубля. Новые роуминговые тарифы на услуги голосовой связи и SMS будут применяться автоматически независимо от тарифного плана, а также сети российского оператора.

Напомним, ранее о снижении роуминговых тарифов рассказал оператор life:). В частности, был анонсирован пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля». Изменения коснулись и «разговорных» цен: исходящие в Беларусь по 0,27 руб/мин, внутри России — 0,65 руб/мин, входящий 0,11 рубля, SMS — 0,09 рубля.

Аналогично поступил и оператор МТС. С 1 ноября абонентам МТС на территории России станет доступна услуга «1 ГБ за границей», которая включает 1 ГБ интернет-трафика на 7 дней. Стоимость услуги 15 рублей. Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России составит 0,22 рубля за минуту, а исходящих вызовов на территории страны пребывания — 0,55 рубля за минуту. Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС на территории России составит 0,11 рубля за минуту.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор A1 расширит зону действия пакета 1 ГБ интернет-трафика, ранее доступного только в сетях операторов A1 Telekom Austria Group в шести странах Центральной и Восточной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд по жалобе Tut.by пройдет 12 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика