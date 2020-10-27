A1 запустит дешевый интернет-роуминг в России

Источник материала: Onliner

Оператор A1 расширит зону действия пакета 1 ГБ интернет-трафика, ранее доступного только в сетях операторов A1 Telekom Austria Group в шести странах Центральной и Восточной Европы. С 1 ноября он также будет доступен в сетях российских мобильных операторов — МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Стоимость пакета составляет 5,9 рубля.

Пакет 1 ГБ в роуминге доступен абонентам А1, подключенным на тарифные планы «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Без Лимита», а также тарифы линейки «Бизнес-план».

Срок действия пакета составляет 30 суток, мегабайт сверх пакета обойдется в 1 копейку с тарификацией по 1 КБ.

Также с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге и SMS на территории России. Исходящий звонок в Беларусь из России для абонента А1 будет стоить 0,268 рубля, а звонки внутри страны будут тарифицироваться по 0,8 рубля за минуту. Стоимость входящих вызовов составит 0,113 рубля, стоимость исходящих SMS — 0,065 рубля. Новые роуминговые тарифы на услуги голосовой связи и SMS будут применяться автоматически независимо от тарифного плана, а также сети российского оператора.

Напомним, ранее о снижении роуминговых тарифов рассказал оператор life:). В частности, был анонсирован пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля». Изменения коснулись и «разговорных» цен: исходящие в Беларусь по 0,27 руб/мин, внутри России — 0,65 руб/мин, входящий 0,11 рубля, SMS — 0,09 рубля.

Аналогично поступил и оператор МТС. С 1 ноября абонентам МТС на территории России станет доступна услуга «1 ГБ за границей», которая включает 1 ГБ интернет-трафика на 7 дней. Стоимость услуги 15 рублей. Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России составит 0,22 рубля за минуту, а исходящих вызовов на территории страны пребывания — 0,55 рубля за минуту. Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС на территории России составит 0,11 рубля за минуту.