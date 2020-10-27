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СК: мужчина арендовал каршеринг на имя сестры, а из машин похищал запаски и инструменты

27.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Минского района, который арендовал каршеринговые автомобили, чтобы похитить наборы инструментов и запасные колеса. Об этом сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

— В июле текущего года в правоохранительные органы обратились представители службы по предоставлению автомобилей в аренду. В заявлениях они сообщили, что в течение нескольких недель из семи автомобилей были похищены наборы инструментов и запасные колеса, — сообщили в СК. — В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен и задержан подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления. Им оказался неработающий 34-летний житель Минского района.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в начале июля мужчина, используя персональные данные своей сестры, воспользовался услугами по аренде автомобилей. С его слов, основной целью была не поездка на автомобиле, а похищение имущества, хранящегося внутри. На протяжении нескольких недель мужчина с помощью специализированного приложения арендовал автомобили и совершал хищения. Во всех случаях предметы противоправного посягательства были одинаковыми — запасное колесо и набор инструментов.

— Всего зафиксировано семь эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма похищенного составила более четырех тысяч рублей. Все имущество он успел продать своему знакомому за символическую цену, — сообщила Екатерина Гарлинская.

В ходе расследования проведены осмотры мест происшествий, изъяты и проанализированы записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый и свидетели. К материалам уголовного дела приобщен характеризующий личность мужчины материал, согласно которому он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотических средств. Кроме того, следователями проанализированы сведения о телефонных соединениях жителя Минского района, которые в последующем стали одним из доказательств его вины.

— Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 205 («Кража, совершенная повторно») Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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Теги: Минск
 
 
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