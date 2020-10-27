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Инспектора ГАИ ударили диском от культиватора. Приговор суда (видео, обновлено)

27.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Административный процесс по факту передачи управления авто «бесправнику» закончился уголовным делом. Подозреваемой была признана 54-летняя женщина, которая мешала инспекторам задерживать своего зятя и ударила одного из сотрудников по голове металлическим диском от культиватора, сообщали в МВД. На днях состоялся суд.

«Очевидец сообщил в „102“, что по поселку под Рогачевом на Audi ездит пьяный человек, — описывали хронологию событий в МВД. — Наряд ГАИ не обнаружил автомобиль и направился опрашивать заявителя. Во время беседы разыскиваемый автомобиль случайно проезжал мимо экипажа и был остановлен милиционерами. За рулем действительно находился мужчина, лишенный водительского удостоверения, он оказался трезвым. Владелец машины сидел рядом. В итоге было решено составить протоколы на обоих: в отношении водителя — за бесправное управление, а в отношении хозяина — за передачу управления ТС такому лицу».

«Наблюдавший за разбирательством заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение, — говорилось в официальном сообщении милиции. — Возможно, потому что мужчину в этом году лишили прав за пьяное вождение. В тот день он требовал от сотрудников ГАИ применить такую же меру и в отношении задержанных правонарушителей. Его просили успокоиться, но тот оказал сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась теща, которая взяла металлический диск и ударила инспектора».

В отношении мужчины проводилась проверка. А его теща оказалась подозреваемой по уголовному делу за насилие в отношении сотрудника ОВД. «Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, — уточняет пресс-служба Верховного суда. — Целью ее действий было воспрепятствование законной деятельности сотрудников ОВД, осуществлявших задержание зятя. Тот совершил административное нарушение. Она применила физическое насилие в отношение инспекторов ДПС ГАИ Рогачевского района. Женщина умышленно нанесла сотрудникам не менее одного удара каждому в область головы металлическим диском, бросила в них указанный диск, тот попал в область головы и туловища. Также она схватила одного из инспекторов за воротник форменной рубашки, в результате чего повредила цепочку стоимостью 1000 рублей, сорвав ее с шеи последнего».

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение на 3 года 6 месяцев. К обвиняемой применено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение от хронического алкоголизма. Также постановлено взыскать с обвиняемой в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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Административный процесс по факту передачи управления авто «бесправнику» закончился уголовным делом. Подозреваемой была признана 54-летняя женщина, которая...
 
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