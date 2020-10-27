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Сергей Жигунов развелся со своей женой во второй раз

27.10.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера актер Сергей Жигунов объявил о разводе с женой, актрисой Верой Новиковой, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака. Точная дата в нем скрыта, и в подписи актер не стал делать каких-то громких заявлений, ограничившись простым и лаконичным: «Пусть полежит здесь», передает Hello.

Фото: hellomagazine.com

Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году. Тогда активно ходили слухи, что актер бросил семью из-за любви к коллеге по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.


Через два года Сергей и Вера все же воссоединились, решив снова зарегистрировать отношения, и прожили вместе еще 11 лет.

Теперь российские СМИ приписывают Жигунову роман с журналисткой и кинопродюсером Викторией Ворожбит. Якобы их не раз замечали вместе и прошедший карантин они также провели в компании друг друга, судя по фотографиям одних и тех же локаций в Instagram. Однако официального подтверждения данным слухам нет.

 
 
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В перерыве между браками у него был роман с Анастасией Заворотнюк.
 
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