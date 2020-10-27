В Свислочском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании грузовика в Свислочском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 26 октября, около 15.00. По информации инспекторов, 27-летний водитель ГАЗ двигался по трассе Свислочь — Бортники. Вблизи деревни Видейки мужчина отвлекся от управления и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали 56-летний и 59-летний пассажиры, ехавшие в кузове-фургоне. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.