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В Свислочском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся: пострадали два человека

27.10.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании грузовика в Свислочском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 26 октября, около 15.00. По информации инспекторов, 27-летний водитель ГАЗ двигался по трассе Свислочь — Бортники. Вблизи деревни Видейки мужчина отвлекся от управления и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали 56-летний и 59-летний пассажиры, ехавшие в кузове-фургоне. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

 
 
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Происшествие случилось 26 октября, около 15.00, вблизи деревни Видейки.
 
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