ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучинском районе VW выехал на встречку и протаранил Kia

27.10.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись вблизи поселка Острино Щучинского района, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла 26 октября, около 07.20, на 20-м километре трассы Василишки — Острино. Установлено, что 46-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги влево не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Kia.


В результате ДТП серьезных травм никто не получил. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. В ГАИ также отметили, что предполагаемый виновник аварии получил права 2 дня назад.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагаемый виновник аварии получил права 2 дня назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика