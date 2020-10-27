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В Щучинском районе VW выехал на встречку и протаранил Kia
Источник материала: Tut.by
Две легковушки столкнулись вблизи поселка Острино Щучинского района,
Авария произошла 26 октября, около 07.20, на 20-м километре трассы Василишки — Острино. Установлено, что 46-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги влево не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Kia.
В результате ДТП серьезных травм никто не получил. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. В ГАИ также отметили, что предполагаемый виновник аварии получил права 2 дня назад.
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Предполагаемый виновник аварии получил права 2 дня назад.
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