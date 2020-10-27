В Бобруйске готовятся ремонтировать «титовский» мост. Как и когда это будет

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске готовятся ремонтировать мост через реку Березина, ведущий к микрорайону Титовка. Деньги на его ремонт выделили Минск — Витебск обойдется в 375 млн долларов">в конце 2019 года, а к концу 2020-го будет готова проектная документация, пишет «Коммерческий курьер».



Фото: Виктор Шейкин, «Коммерческий курьер»

За 259 млн евро, которые Европейский банк реконструкции и развития выделил Беларуси в виде кредита, должны были отремонтировать 12 мостов и участок дороги М3 Минск — Витебск. Среди этих 12 мостов, ожидающих ремонта, был и мост через Березину в Бобруйске на автодороге Кричев — Ивацевичи, больше известный как «титовский».

Документация для ремонта моста будет готова в конце 2020 года. Рассматриваются два варианта. Первый — строительство нового моста взамен действующего. Второй — реконструкция старого 63-летнего моста и строительство нового. Также планируют расширить проезжую часть улиц Береговой и Рогачевской.

Заказчик проекта — РУП «Минскавтодорцентр». Планируется, что строительство начнется уже в следующем году, а завершится в 2022-м. Генподрядчика определят тендером.