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Хроника маршей. Подсчитали, сколько людей задерживали на каждой воскресной акции
Источник материала: Tut.by
Менее недели назад бывший руководитель Института социологии НАН социолог Геннадий Коршунов
Для этого мы изучили
К сожалению, информация о задержанных после 9 августа неполная, но мы отметили известные лишенному регистрации правозащитному центру «Весна» случаи штрафов и «суток».
Хроника маршей
16 августа. Марш свободы
МВД не опубликовало статистику задержаний за тот день, более того, 16 августа пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова
Однако если вбить дату 16.08.2020 в
23 августа. Марш новой Беларуси
Несмотря на то, что в тот день в Минске вокруг стелы впервые появились военные (в один момент они даже остановили нашего журналиста), особых сведений о задержаниях мы не припомним. Да, людей забирали (например, в Могилеве между Драмтеатром и площадью Славы милиционеры вытащили из машины участника марша Дмитрия Бакуновича), но о «хапуне» не сообщалось.
Как тогда сообщило МВД, за сутки «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях». Также благодаря сайту spring96.org мы можем узнать, что по итогам 23 августа 7 человек были задержаны общим сроком на 88 суток, а 14 дали штрафы на общую сумму в 234 базовых величин (согласно сайту spring96.org).
30 августа. Марш мира и независимости
Спустя две недели задержаний стало больше. Так, в шесть вечера число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140, причем большую часть забрали в первые два часа марша, например когда несколько тысяч человек оказались в окружении силовиков в районе столичного ГУМа. Были задержания и в других городах: так, в Гродно ОМОН «
Назавтра после марша, 31 августа, МВД
Также, согласно сайту spring96.org, 6 человек из этих 170 получили в общем счете 45 суток, 30 — штрафы на 556 базовых величин.
6 сентября. Марш единства
МВД сообщило, что в тот день за нарушение законодательства о массовых мероприятиях
71 человек из этого количества получили на всех 634 суток, 183 получили штрафы (2091 базовая общей суммой).
Многих взяли в Минске как по пути на акцию (возле станций метро «Пушкинская» и «Восток», на улице Чеботарева в Тракторозаводском поселке), так и после марша. Силовики преследовали митингующих, когда те отходили от Дворца независимости обратно в сторону проспекта Независимости, и одновременно проводили зачистку проспекта Победителей. Задержания продолжались по всему центру города.
13 сентября. Марш героев
МВД прокомментировало, что количество задержанных составило 774 человека (на правозащитном сайте spring96.org говорилось о 434). Причем свыше 400 из них — в Минске: людей хватали на проспекте Дзержинского, площади Победы, на проспекте Независимости у кофейни «Зерно», у ТЦ «Галерея», на улицах Мельникайте, Нарочанской, у Дома футбола и у метро «Пушкинская».
В Витебской области, по данным МВД,
141 человек из этого количества получил «сутки» (всего — 1486 суток), 274 — штрафы (4292 базовых величин на всех).
По имеющейся информации, этот день пока что может считаться рекордом — и по количеству задержанных, и по общему числу суток и штрафов. Но, возможно, когда данные дополнят, это изменится.
20 сентября. Марш справедливости
В тот день по всей стране задержали 442 человека (на правозащитном сайте spring96.org говорится про 271). Из них 81 человек получил «сутки» (всего — 843), 116 — штрафы (1637 базовых величин на всех).
20 сентября задерживали по всей стране. В Минске «хватали» в районе кинотеатра «Мир», на участке между Козлова и площадью Якуба Коласа, а также возле филармонии, ТЦ «Московско-Венский», «Белой вежи» и так далее. Среди «попавшихся»
Жесткие задержания прошли в Гродно — в один момент в автозак затащили даже беременную; позже неизвестные в балаклавах и шлемах разбили окно, выволокли мужчину на землю и надели на него наручники.
В Бресте произошло сразу несколько «хапунов», причем, по рассказам очевидцев, довольно брутальных: люди лежали на полу микроавтобуса, на тротуаре заметили кровь. В какой-то момент силовики распылили слезоточивый газ, а потом сделали предупредительный выстрел в воздух.
27 сентября. Марш «народной инаугурации»
В то воскресенье по всей стране задержали «свыше 350 человек», по версии МВД. На сайте spring96.org за 27 сентября упоминаются 393 фамилии.
В Минске людей «брали» и до, и во время, и после акции. Также, по данным «Весны», задержания происходили в Гродно, Гомеле, Жодино, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Глубоком, Орше, Барановичах, Витебске, Солигорске, Дзержинске, Лиде, Жодино и даже у белорусского посольства в Москве (там забрали около 10 человек)
4 октября. Марш освобождения политзаключенных
В воскресенье задержали 317 человек, по версии МВД, и минимум 252, по версии правозащитного сайта spring96.org.
Административное наказание в виде суток получили 63 человек (общий срок — 684 суток); в виде штрафов — 92 человек (общая сумма — 1329 базовые величины). По остальным информации нет.
В Минске уже «по традиции» задерживали по ходу колонны, но интенсивнее людей стали хватать как раз под конец марша, когда участники акции были у станций метро «Михалово» и «Петровщина», на улице Семашко и в парке Павлова.
Задержания проходили в том числе в Бресте, Могилеве, Бобруйске, Гродно (в частности, в этом городе силовики практически утащили 13-летнюю девочку).
11 октября. Марш гордости
11 октября, по версии МВД, задержали 713 человек (на правозащитном сайте spring96.org говорится про 617 человек). Из них 61 человек получил «сутки» (общим счетом — 704), а штрафы — 246 человека (общая сумма — 2282 базовые величины).
Тот день запомнился задержаниями в Минске, а также Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине и Бобруйске. Причем часть из задержанных, около 40 человек,
18 октября. Партизанский марш
В тот день задержали 280 человек, по версии МВД (253 — по версии правозащитного сайта spring96.org). Согласно имеющейся информации, 39 человек из этого числа получили на всех 474 суток, 77 человека — 1051 базовую величину.
Как сообщал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», большинство задержали в Минске, людей также забирали с улиц в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе.
25 октября. «Народный ультиматум»
Как
На сайте правозащитного сайта spring96.org называется примерно 300 фамилий. Также есть сведения, что 26 человек получили на всех 241 базовую, и 29 человек — 422 «суток» общим счетом.
Задержания («хапуны» и точечные задержания) вновь проходили по всей стране — в Гомеле, Бресте, Гродно, Лиде, Новополоцке и других населенных пунктах (например, как
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Подсчитали, сколько людей задерживали в каждый из маршей в Беларуси.
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