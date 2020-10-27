Хроника маршей. Подсчитали, сколько людей задерживали на каждой воскресной акции

Источник материала: Tut.by

Менее недели назад бывший руководитель Института социологии НАН социолог Геннадий Коршунов составил «хронику воскресных маршей», а именно на основе данных от МВД подсчитал, сколько людей задерживали в каждое воскресенье начиная с 16 августа. Мы решили продолжить эту хронику, а также посмотреть, сколько человек получили штрафы и «сутки» согласно информации от лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Для этого мы изучили Telegram-канал пресс-секретаря МВД, а также правозащитный сайт spring96.org . Дело в том, что лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» с 2007 года ведет статистику использования статей КоАП РБ. Он также составил своеобразную базу, в которую вносится информация о задержаниях (в том числе и на границе), составлении протокола, обысках и так далее.

К сожалению, информация о задержанных после 9 августа неполная, но мы отметили известные лишенному регистрации правозащитному центру «Весна» случаи штрафов и «суток».

Хроника маршей

16 августа. Марш свободы

Официальных данных о задержаниях нет.

МВД не опубликовало статистику задержаний за тот день, более того, 16 августа пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова не подтвердила ТАСС факты задержания граждан в воскресенье в ходе проведения акции. «В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет», — ответила она тогда.

Однако если вбить дату 16.08.2020 в базу лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», можно увидеть, что 3 человека были арестованы на общий срок в 40 суток. Кроме того, 3 человекам дали штрафы на общую сумму в 50 базовых.

23 августа. Марш новой Беларуси

79 по всей стране, по версии МВД

Несмотря на то, что в тот день в Минске вокруг стелы впервые появились военные (в один момент они даже остановили нашего журналиста), особых сведений о задержаниях мы не припомним. Да, людей забирали (например, в Могилеве между Драмтеатром и площадью Славы милиционеры вытащили из машины участника марша Дмитрия Бакуновича), но о «хапуне» не сообщалось.

Как тогда сообщило МВД, за сутки «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях». Также благодаря сайту spring96.org мы можем узнать, что по итогам 23 августа 7 человек были задержаны общим сроком на 88 суток, а 14 дали штрафы на общую сумму в 234 базовых величин (согласно сайту spring96.org).

30 августа. Марш мира и независимости

Количество задержанных: 173 — по версии МВД, около 170 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

Спустя две недели задержаний стало больше. Так, в шесть вечера число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140, причем большую часть забрали в первые два часа марша, например когда несколько тысяч человек оказались в окружении силовиков в районе столичного ГУМа. Были задержания и в других городах: так, в Гродно ОМОН « взял » мужчину, загримированного под Александра Лукашенко, а в Могилеве в прямом эфире задержали блогера Алеся Соболевского.

Назавтра после марша, 31 августа, МВД сообщило РИА «Новости», что в воскресенье на несанкционированных акциях были задержаны 173 человека. Эти цифры совпадают с теми, что сообщил и лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»: у них есть данные о задержаниях примерно 170 человек.

Также, согласно сайту spring96.org, 6 человек из этих 170 получили в общем счете 45 суток, 30 — штрафы на 556 базовых величин.

6 сентября. Марш единства



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Количество задержанных: 633 — по версии МВД, а на правозащитном сайте spring96.org говорится про 358 человек.

МВД сообщило, что в тот день за нарушение законодательства о массовых мероприятиях

были задержаны 633 человека (на правозащитном сайте spring96.org говорилось о 358 человеках).

71 человек из этого количества получили на всех 634 суток, 183 получили штрафы (2091 базовая общей суммой).

Многих взяли в Минске как по пути на акцию (возле станций метро «Пушкинская» и «Восток», на улице Чеботарева в Тракторозаводском поселке), так и после марша. Силовики преследовали митингующих, когда те отходили от Дворца независимости обратно в сторону проспекта Независимости, и одновременно проводили зачистку проспекта Победителей. Задержания продолжались по всему центру города.

Также, по данным правозащитников, задержания шли , в частности, в Гродно (где кто-то распылил газ) и Барановичах.

13 сентября. Марш героев

Количеств задержанных: 774 — по версии МВД, 434 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

МВД прокомментировало, что количество задержанных составило 774 человека (на правозащитном сайте spring96.org говорилось о 434). Причем свыше 400 из них — в Минске: людей хватали на проспекте Дзержинского, площади Победы, на проспекте Независимости у кофейни «Зерно», у ТЦ «Галерея», на улицах Мельникайте, Нарочанской, у Дома футбола и у метро «Пушкинская».

В Витебской области, по данным МВД, задержали 14 участников протестных акций. Также правозащитники сообщали о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве.

141 человек из этого количества получил «сутки» (всего — 1486 суток), 274 — штрафы (4292 базовых величин на всех).

По имеющейся информации, этот день пока что может считаться рекордом — и по количеству задержанных, и по общему числу суток и штрафов. Но, возможно, когда данные дополнят, это изменится.

20 сентября. Марш справедливости





Количество задержанных: 442 — по версии МВД, 271 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

В тот день по всей стране задержали 442 человека (на правозащитном сайте spring96.org говорится про 271). Из них 81 человек получил «сутки» (всего — 843), 116 — штрафы (1637 базовых величин на всех).

20 сентября задерживали по всей стране. В Минске «хватали» в районе кинотеатра «Мир», на участке между Козлова и площадью Якуба Коласа, а также возле филармонии, ТЦ «Московско-Венский», «Белой вежи» и так далее. Среди «попавшихся» были известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор YouTube-канала «Не по телику» Сергей Козлович.

Жесткие задержания прошли в Гродно — в один момент в автозак затащили даже беременную; позже неизвестные в балаклавах и шлемах разбили окно, выволокли мужчину на землю и надели на него наручники.

В Бресте произошло сразу несколько «хапунов», причем, по рассказам очевидцев, довольно брутальных: люди лежали на полу микроавтобуса, на тротуаре заметили кровь. В какой-то момент силовики распылили слезоточивый газ, а потом сделали предупредительный выстрел в воздух.

27 сентября. Марш «народной инаугурации»

Количество задержанных: свыше 350 — по версии МВД, 393 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

В то воскресенье по всей стране задержали «свыше 350 человек», по версии МВД. На сайте spring96.org за 27 сентября упоминаются 393 фамилии.

76 человек из этого списка получили на всех 919 суток, 87 — штрафы общей суммой в 1411 базовую величину.

В Минске людей «брали» и до, и во время, и после акции. Также, по данным «Весны», задержания происходили в Гродно, Гомеле, Жодино, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Глубоком, Орше, Барановичах, Витебске, Солигорске, Дзержинске, Лиде, Жодино и даже у белорусского посольства в Москве (там забрали около 10 человек)

4 октября. Марш освобождения политзаключенных

Количество задержанных: 317 — по версии МВД, 252 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

В воскресенье задержали 317 человек, по версии МВД, и минимум 252, по версии правозащитного сайта spring96.org.

Административное наказание в виде суток получили 63 человек (общий срок — 684 суток); в виде штрафов — 92 человек (общая сумма — 1329 базовые величины). По остальным информации нет.

В Минске уже «по традиции» задерживали по ходу колонны, но интенсивнее людей стали хватать как раз под конец марша, когда участники акции были у станций метро «Михалово» и «Петровщина», на улице Семашко и в парке Павлова.

Задержания проходили в том числе в Бресте, Могилеве, Бобруйске, Гродно (в частности, в этом городе силовики практически утащили 13-летнюю девочку).

11 октября. Марш гордости



Фото: TUT.BY

Количество задержанных: 713 — по версии МВД, 617 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

11 октября, по версии МВД, задержали 713 человек (на правозащитном сайте spring96.org говорится про 617 человек). Из них 61 человек получил «сутки» (общим счетом — 704), а штрафы — 246 человека (общая сумма — 2282 базовые величины).

Тот день запомнился задержаниями в Минске, а также Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине и Бобруйске. Причем часть из задержанных, около 40 человек, были работниками СМИ. Некоторых журналистов и фотографов отпустили после проверки документов, но примерно десяти пришлось провести в РУВД ночь.

18 октября. Партизанский марш

Количество задержанных: 280 — по версии МВД, 253 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

В тот день задержали 280 человек, по версии МВД (253 — по версии правозащитного сайта spring96.org). Согласно имеющейся информации, 39 человек из этого числа получили на всех 474 суток, 77 человека — 1051 базовую величину.

Как сообщал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», большинство задержали в Минске, людей также забирали с улиц в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе.

Среди задержанных были и журналисты, в частности Алесь Любенчук с «Белсата», Артем Майоров из издания «Белорусы и рынок», Максим Хлебец и Роман Чмель из «Брестской газеты».

25 октября. «Народный ультиматум»

Количество задержанных: 523 — по версии МВД, около 300 — по версии правозащитного сайта spring96.org.

Как сообщило МВД, 25 октября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» было задержано 523 человека (из них в Минске — 160).

На сайте правозащитного сайта spring96.org называется примерно 300 фамилий. Также есть сведения, что 26 человек получили на всех 241 базовую, и 29 человек — 422 «суток» общим счетом.

Задержания («хапуны» и точечные задержания) вновь проходили по всей стране — в Гомеле, Бресте, Гродно, Лиде, Новополоцке и других населенных пунктах (например, как написало МВД, «в Гродно и в Лиде собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ»). В Минске силовики применили на улице Орловской светошумовые гранаты и даже ворвались в одну из квартир в поисках протестующих.