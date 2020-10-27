A1 рассказал про специальные условия интернет-роуминга для своих абонентов в России

Источник материала: Tut.by

А1 объявил о расширении зоны действия пакета интернет-трафика на 1 ГБ, который ранее был доступен только для использования в сетях операторов A1 Telekom Austria Group в шести странах Центральной и Восточной Европы. С 1 ноября 2020 года пакетом 1 ГБ мобильного интернет-трафика стоимостью 5,9 рубля можно воспользоваться также в сетях мобильных операторов России — МТС, "Билайн", "Мегафон" и "Теле2". Об этом сообщили в самой компании.



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Пакет 1 ГБ в роуминге доступен абонентам, подключенным на тарифные планы «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Без Лимита», а также тарифы линейки «Бизнес-план».

Срок, в течение которого можно пользоваться предоставленным трафиком, составляет 30 суток, после чего пакет автоматически отключается. Стоимость 1 МБ трафика, потребленного сверх пакета, составит 1 копейку с шагом тарификации 1 КБ.

Проверить дату окончания действия пакета можно с помощью USSD-запроса *100*12# вызов, через личный кабинет или в приложении «Мой A1».

Кроме того, с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге, а также стоимость SMS на территории России. Теперь исходящий звонок в Беларусь из России для абонента А1 будет стоить 0,268 рубля, а звонки внутри страны будут тарифицироваться по 0,8 рубля за минуту. Стоимость входящих вызовов составит 0,113 рубля, стоимость исходящих SMS — 0,065 рубля.

Новые роуминговые тарифы на услуги голосовой связи и SMS будут применяться автоматически, независимо от тарифного плана, а также сети российского оператора, в которой абонент A1 зарегистрирует свое мобильное устройство.