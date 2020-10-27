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«Вроде победа, но мои мысли с этим народом». Футболист брестского «Динамо» поддержал протестующих
Источник материала: Tut.by
Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал в своем
«Вроде игра, вроде победа, но мысли мои с этим народом», — написал Веретило, сопроводив пост фотографиями с марша пенсионеров, а также разгона протестных акций.
Олег Веретило выступает за брестское «Динамо» с 2017 года, выиграв с командой чемпионат Беларуси, Кубок страны и дважды Суперкубок.
Ранее он играл за минское «Динамо», польский «Подбескидзе» и футбольный клуб «Минск». Провел 20 игр за сборную Беларуси.
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Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал в своем инстаграме победу над «Минском» в чемпионате Беларуси по футболу.
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