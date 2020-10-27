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Утром на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология»
Источник материала: Навiны
Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка» на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология», сообщает телеграм-канал медицинского сообщества «Белые халаты».
Отмечается, что по этой причине запланированные на вторник операции в кардиоцентре временно приостановлены.
Телеграм-канал опубликовал список задержанных: Ирина Гайдель (врач-рентгенолог), Евгений Полойко (врач отделения анестезиологии и реанимации), Владимир Андрущук (кандидат медицинский наук ), Олег Полонецкий (заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии ), Андрей Бурый, Елена Чайковская, Екатерина Жуковец, Михаил Цибульский, Дмитрий Чуклай.
В РНПЦ «Кардиохирургия» БелаПАН отказались комментировать информацию о задержании сотрудников, сославшись на отсутствие на месте директора. Также пока не удалось получить комментарий по этомуу поводу и в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По информации студенческого телеграм-канала «Рупар БДМУ», сегодня у метро «Грушевка» также был задержан студент 2го курса лечебного факультета Антон Лупиш. «Он просто шел к метро на занятия», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, медицинские работники поддержали общенациональную забастовку, которая началась 26 октября. Вчера утром работники РНПЦ «Кардиология» с бело-красно-белыми флагами и включенными фонариками на смартфонах в Минске на проспекте Дзержинского у станции метро «Грушевка» выстроились в цепь солидарности. Сегодня они также вышли на акцию.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
В 14 часов на площади Независимости
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Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка» на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология», сообщает телеграм-канал...
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