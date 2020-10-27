Утром на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология»

Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка» на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология», сообщает телеграм-канал медицинского сообщества «Белые халаты».





Отмечается, что по этой причине запланированные на вторник операции в кардиоцентре временно приостановлены.

Телеграм-канал опубликовал список задержанных: Ирина Гайдель (врач-рентгенолог), Евгений Полойко (врач отделения анестезиологии и реанимации), Владимир Андрущук (кандидат медицинский наук ), Олег Полонецкий (заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии ), Андрей Бурый, Елена Чайковская, Екатерина Жуковец, Михаил Цибульский, Дмитрий Чуклай.

В РНПЦ «Кардиохирургия» БелаПАН отказались комментировать информацию о задержании сотрудников, сославшись на отсутствие на месте директора. Также пока не удалось получить комментарий по этомуу поводу и в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации студенческого телеграм-канала «Рупар БДМУ», сегодня у метро «Грушевка» также был задержан студент 2го курса лечебного факультета Антон Лупиш. «Он просто шел к метро на занятия», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, медицинские работники поддержали общенациональную забастовку, которая началась 26 октября. Вчера утром работники РНПЦ «Кардиология» с бело-красно-белыми флагами и включенными фонариками на смартфонах в Минске на проспекте Дзержинского у станции метро «Грушевка» выстроились в цепь солидарности. Сегодня они также вышли на акцию.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов .