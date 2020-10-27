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В Беларуси возбуждено более 450 уголовных дел против участников выборов и протестов

27.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», с начала кампании по выборам президента 2020 года (за пять месяцев) в стране возбуждено более 450 уголовных дел в отношении участников гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после основного дня выборов.

В Беларуси возбуждено более 450 уголовных дел против участников выборов и протестов

Как сообщает сайт spring96.org, самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждены дела, это:

— 293 (массовые беспорядки) — правозащитникам известны фамилии минимум 119 фигурантов дел по этой статье;

— 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела массово открывались в отношении активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «гродненское дело», «дело 14 июля»);

— 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);

— 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

— 243 (уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Правозащитникам также известно о возбуждении дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитный центр «Весна» продолжает собирать сведения о людях, чьё уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.

«По состоянию на 19 октября собрано больше 330 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 97 человек из этого списка уже признан политическим заключенным. Список будет обновляться и дополняться», — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в Беларуси в списке политзаключенных 100 человека.

 
 
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По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», с начала кампании по выборам президента 2020 года (за пять месяцев) в стране возбуждено более 450...
 
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