Хэллоуин в Белом доме: мини-двойники Дональда и Мелании Трамп взорвали сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания не смогли обойти стороной грядущий праздник - Хэллоуин: новый выход пары у Белого дома обсуждают в сети.

Уже совсем скоро наступит канун Дня всех святых - Хэллоуин 2020. В честь наступающего праздника, здание Белого дома в Вашингтоне украсили осенней листвой и яркими тыквами. Аутентичный декор традиционно представили президент и первая леди.

© AFP 2020 / OLIVIER DOULIERY Белый дом накануне Хэллоуина

Дональд и Мелания Трамп сделали все, чтобы Хэллоуин-2020 был таким же, как и всегда: пара встретила гостей у украшенного Белого дома без масок и с большим мешком конфет.

И пока модные стилисты обсуждают сдержанный образ первой леди перед выборами, большинство поклонников умиляются маленькой паре двойников, которые пришли повидаться с Трампами. Мальчик-блондин в черном костюме и красном галстуке, и девочка в белоснежном платье стали настоящими героями вечера и, кажется, заслужили самые большие горсти конфет от президента.

Мир готовится к Хэллоуину - каким он будет во время пандемии - смотрите в фотоленте Sputnik .

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