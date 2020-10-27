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Хэллоуин в Белом доме: мини-двойники Дональда и Мелании Трамп взорвали сеть
27.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания не смогли обойти стороной грядущий праздник - Хэллоуин: новый выход пары у Белого дома обсуждают в сети.
Уже совсем скоро наступит канун Дня всех святых - Хэллоуин 2020. В честь наступающего праздника, здание Белого дома в Вашингтоне украсили осенней листвой и яркими тыквами. Аутентичный декор традиционно представили президент и первая леди.
© AFP 2020 / OLIVIER DOULIERY
Белый дом накануне Хэллоуина
Дональд и Мелания Трамп сделали все, чтобы Хэллоуин-2020 был таким же, как и всегда: пара встретила гостей у украшенного Белого дома без масок и с большим мешком конфет.
И пока модные стилисты обсуждают сдержанный образ первой леди перед выборами, большинство поклонников умиляются маленькой паре двойников, которые пришли повидаться с Трампами. Мальчик-блондин в черном костюме и красном галстуке, и девочка в белоснежном платье стали настоящими героями вечера и, кажется, заслужили самые большие горсти конфет от президента.
Мир готовится к Хэллоуину - каким он будет во время пандемии -
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Проигнорировав пандемию и все защитные меры, президент встретил гостей без маски и познакомился с мини-копией себя.
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