|
Просто о здоровье: как определить застой желчи в организме
27.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наверное, каждому знакомо ощущение: съешь кусочек жирной пищи, а остается чувство, что объелся. Появляется тяжесть в правом боку, пища, кажется, долго не переваривается. Это один из симптомов застоя желчи.
Вместе со специалистом профилактической медицины Екатериной Степановой Sputnik разобрал основные признаки неблагополучия в желчном пузыре и выяснил, как это можно лечить.
Признаки застоя желчи:
Безобидный на первый взгляд застой желчи может обернуться большой бедой.
Холестаз (застой желчи) занимает третье место среди заболеваний и патологий пищеварительного тракта и молодеет из года в год.
Ему подвержены люди пенсионного возраста, женщины старше 40 лет, беременные, офисные работники и школьники (долгое ограничение в движении и неправильная поза за рабочим столом).
Желчь – продукт секреции клеток печени. Она вырабатывается в печени, затем по печеночным и желчным протокам поступает в желчный пузырь, где накапливается. Как только пища попала в ротовую полость и начался процесс переваривания, желчь поступает в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где нейтрализует остатки соляной кислоты, расщепляет жиры (эмульгирует до нужной кондиции, чтобы они смогли всосаться в кровь), помогает организму усваивать жирорастворимые витамины А, Е, Д, К, обеззараживает пищу и удаляет лишние патогенные бактерии в тонком кишечнике, участвует в других ферментных реакциях для полноценного переваривания пищи и усвоения питательных веществ. К примеру, активизирует липазу (фермент поджелудочной железы).
Когда пищеварения не происходит, желчь накапливается в желчном пузыре – небольшом органе грушевидной формы, расположенном у правой межреберной дуги.
Если желчь по каким-либо причинам застаивается и не поступает в кишечник, это приводит к нарушению всего процесса пищеварения. Холестаз может повлечь за собой не только нарушение функции ЖКТ, но и серьезные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ: авитаминоз, остеопороз, желчекаменная болезнь, холецистит, в тяжелых случаях – цирроз печени (скопление желчи, ее повышенная концентрация изменяет и перерабатывает клетки печени), а также может стать причиной формирования сахарного диабета. Поэтому запускать это состояние нельзя.
©
Чтобы желчь не застаивалась
Застою желчи отчасти способствует как сама печень, которая вырабатывает желчь, так и протоки, по которым она движется, и желчный пузырь.
Чтобы не было проблем, желчь всегда должна быть жидкой, а не вязкой или желеобразной.
Желчь – высококонцентрированный секрет, когда она долго находится в неподвижном состоянии, начинает формироваться осадок, сначала в виде хлопьев, затем они образуют камни. Не стоит забывать, что желчь выделяется на каждый прием пищи и роль правильного регулярного питания очень важна в профилактике образования камней!
Движение желчи осуществляется по протокам, окруженным мышцами. Не лишним будет помнить, что любой стресс ведет к спазму, в том числе и мышечному, что может привести к банальному пережатию самих протоков и их впускающих и выпускающих сфинктеров. Желчь может застрять в протоках. Поэтому прием пищи всегда должен быть в спокойной обстановке и правильной позе: доставляйте себе удовольствие – завтракайте, обедайте и ужинайте красиво!
Чем для нас так важна желчь?
Одной из важных функций желчи является вывод токсинов и тяжелых металлов из организма. Все, что печень посчитала вредным и токсичным в процессе очистки крови, она сбрасывает в желчь, а та физическим путем через кишечник выводит это из организма.
©
Недостаток желчи не позволяет усваиваться жирорастворимым витаминам, сколько бы вы их ни принимали.
Когда из-за застоя желчи возникает ее нехватка, организм не может до конца усваивать жир, запускается механизм избирательного всасывания еды, то есть искусственным путем возникает дисбаланс в сторону низкожировой диеты. Это приводит к тому, что печень вынужденно трансформирует излишки углеводов в жир, и организм стратегически накапливает его, поэтому, когда вы прилагаете усилия, чтобы сбросить вес, а результатов нет, проверьте желчный пузырь.
Желчь, в том числе, переводит жиры в энергию – когда желчи не хватает, организму не хватает и энергии для его жизнедеятельности, а в частности – для работы мозга. Со временем застой желчи может даже привести к мозговой дисфункции и старческой деменции.
В двенадцатиперстную кишку выходят желчные протоки и протоки поджелудочной железы.
Лучше не есть в состоянии стресса – в спазме общий желчный проток перекрывает выход сока поджелудочной железы, что приводит к самоперевариванию клеток поджелудочной железы и повреждению клеток Лангерганса, которые вырабатывают инсулин, что является предпосылкой для развития сахарного диабета. Нехватка желчи может провоцировать скачки сахара и инсулина в крови.
Желчь нужна для активной работы щитовидной железы, так как вместе с перевариванием жиров организм вырабатывает фермент, который преобразует неактивную форму гормона Т4 в активную Т3!
Также желчь активно участвует в синтезе и преобразовании половых гормонов, поэтому при любых проблемах в этой области стоит начинать с обследования печени и желчного пузыря.
Сформировавшийся застой желчи можно распознать по следующим признакам:
При первых признаках застоя лучше сразу сделать УЗИ. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу. При долгом застое может формироваться и песок, и камни в желчном пузыре, и при любой стимуляции движения желчи можно спровоцировать и движение камней. Если камень маленький, то хоть и с болью, но он выйдет из протока, а большой способен закупорить проток. И в этом случае показана экстренная операция.
Обследование и лечение при застое желчи
Для точной постановки диагноза требуется дополнительное обследование:
После всех обследований врач назначит лечение. На ранних стадиях это легко корректируется.
В профилактических целях полезно делать слепой тюбаж, это приносит облегчение, пить желчегонные травы или сборы и добавлять в свой рацион продукты, обладающие мягким желчегонным действием (горечи, зелень, грубая клетчатка).
Помните, что застой желчи – это в большинстве случаев проблема, созданная образом жизни человека, и она имеет свои предпосылки (нерациональное питание, стрессы, гиподинамия…). Получайте удовольствие от жизни, убирайте предпосылки и живите здоровыми!
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начальных этапах застой желчи легко корректируется, но, если запустить ситуацию, дело может закончиться даже экстренной операцией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)