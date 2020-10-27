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Просто о здоровье: как определить застой желчи в организме

27.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Наверное, каждому знакомо ощущение: съешь кусочек жирной пищи, а остается чувство, что объелся. Появляется тяжесть в правом боку, пища, кажется, долго не переваривается.  Это один из симптомов застоя желчи.

Вместе со специалистом профилактической медицины Екатериной Степановой Sputnik разобрал основные признаки неблагополучия в желчном пузыре и выяснил, как это можно лечить.

Признаки застоя желчи:

  • ноющая и тянущая боль в правом боку после физической нагрузки;
  • ощущение дискомфорта в правом боку – как будто там что-то мешает или сдавливает;
  • боль справа при наклоне и повороте;
  • при долгом сидении в неправильной позе начинает ныть правая рука, появляется боль в правой лопатке;
  • сухость или горечь во рту, незначительные изменения оттенка кожи.

Безобидный на первый взгляд застой желчи может обернуться большой бедой.

Холестаз (застой желчи) занимает третье место среди заболеваний и патологий пищеварительного тракта и молодеет из года в год.

© Pixabay
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Ему подвержены люди пенсионного возраста, женщины старше 40 лет, беременные, офисные работники и школьники (долгое ограничение в движении и неправильная поза за рабочим столом).

Желчь – продукт секреции клеток печени. Она вырабатывается в печени, затем по печеночным и желчным протокам поступает в желчный пузырь, где накапливается. Как только пища попала в ротовую полость и начался процесс переваривания, желчь поступает в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где нейтрализует остатки соляной кислоты, расщепляет жиры (эмульгирует до нужной кондиции, чтобы они смогли всосаться в кровь), помогает организму усваивать жирорастворимые витамины А, Е, Д, К, обеззараживает пищу и удаляет лишние патогенные бактерии в тонком кишечнике, участвует в других ферментных реакциях для полноценного переваривания пищи и усвоения питательных веществ. К примеру, активизирует липазу (фермент поджелудочной железы).

Когда пищеварения не происходит, желчь накапливается в желчном пузыре – небольшом органе грушевидной формы, расположенном у правой межреберной дуги.

Если желчь по каким-либо причинам застаивается и не поступает в кишечник, это приводит к нарушению всего процесса пищеварения. Холестаз может повлечь за собой не только нарушение функции ЖКТ, но и серьезные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ: авитаминоз, остеопороз, желчекаменная болезнь, холецистит, в тяжелых случаях – цирроз печени (скопление желчи, ее повышенная концентрация изменяет и перерабатывает клетки печени), а также может стать причиной формирования сахарного диабета. Поэтому запускать это состояние нельзя.

© CC0 / pixabay / silviarita
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Чтобы желчь не застаивалась

Застою желчи отчасти способствует как сама печень, которая вырабатывает желчь, так и протоки, по которым она движется, и желчный пузырь.

Чтобы не было проблем, желчь всегда должна быть жидкой, а не вязкой или желеобразной.

Желчь – высококонцентрированный секрет, когда она долго находится в неподвижном состоянии, начинает формироваться осадок, сначала в виде хлопьев, затем они образуют камни. Не стоит забывать, что желчь выделяется на каждый прием пищи и роль правильного регулярного питания очень важна в профилактике образования камней!

Движение желчи осуществляется по протокам, окруженным мышцами. Не лишним будет помнить, что любой стресс ведет к спазму, в том числе и мышечному, что может привести к банальному пережатию самих протоков и их впускающих и выпускающих сфинктеров. Желчь может застрять в протоках. Поэтому прием пищи всегда должен быть в спокойной обстановке и правильной позе: доставляйте себе удовольствие – завтракайте, обедайте и ужинайте красиво!

Чем для нас так важна желчь?

Одной из важных функций желчи является вывод токсинов и тяжелых металлов из организма. Все, что печень посчитала вредным и токсичным в процессе очистки крови, она сбрасывает в желчь, а та физическим путем через кишечник выводит это из организма.

© CC0 / Pixabay
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Недостаток желчи не позволяет усваиваться жирорастворимым витаминам, сколько бы вы их ни принимали.

Когда из-за застоя желчи возникает ее нехватка, организм не может до конца усваивать жир, запускается механизм избирательного всасывания еды, то есть искусственным путем возникает дисбаланс в сторону низкожировой диеты. Это приводит к тому, что печень вынужденно трансформирует излишки углеводов в жир, и организм стратегически накапливает его, поэтому, когда вы прилагаете усилия, чтобы сбросить вес, а результатов нет, проверьте желчный пузырь.

Желчь, в том числе, переводит жиры в энергию – когда желчи не хватает, организму не хватает и энергии для его жизнедеятельности, а в частности – для работы мозга. Со временем застой желчи может даже привести к мозговой дисфункции и старческой деменции.

В двенадцатиперстную кишку выходят желчные протоки и протоки поджелудочной железы.

Лучше не есть в состоянии стресса – в спазме общий желчный проток перекрывает выход сока поджелудочной железы, что приводит к самоперевариванию клеток поджелудочной железы и повреждению клеток Лангерганса, которые вырабатывают инсулин, что является предпосылкой для развития сахарного диабета. Нехватка желчи может провоцировать скачки сахара и инсулина в крови.

Желчь нужна для активной работы щитовидной железы, так как вместе с перевариванием жиров организм вырабатывает фермент, который преобразует неактивную форму гормона Т4 в активную Т3!

Также желчь активно участвует в синтезе и преобразовании половых гормонов, поэтому при любых проблемах в этой области стоит начинать с обследования печени и желчного пузыря.

Сформировавшийся застой желчи можно распознать по следующим признакам:

  • тупая боль в правом подреберье;
  • частая отрыжка;
  • увеличенная печень;
  • темная моча и светлый кал;
  • запоры или понос;
  • неприятный запах изо рта;
  • хроническая усталость, сонливость;
  • горечь во рту;
  • постоянный кожный зуд;
  • желтый цвет кожи и белков глаз.

При первых признаках застоя лучше сразу сделать УЗИ. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу. При долгом застое может формироваться и песок, и камни в желчном пузыре, и при любой стимуляции движения желчи можно спровоцировать и движение камней. Если камень маленький, то хоть и с болью, но он выйдет из протока, а большой способен закупорить проток. И в этом случае показана экстренная операция.

Обследование и лечение при застое желчи

Для точной постановки диагноза требуется дополнительное обследование:

  1.  УЗИ печени и желчных протоков. Оно поможет оценить масштаб поражения и наличие камней. Наличие желчного осадка укажет на то, что желчь густая и вязкая, с трудом продвигается по желчным протокам, поэтому может застаиваться. Скопление желчи в протоках вызывает увеличение печени в объеме.
  2. Общие анализы крови и мочи помогут оценить общее состояние организма.
  3. Биохимия крови даст полное представление о работе печени и желчного пузыря.
  4. Анализ желчи позволит определить ее состав.
  5. Копрограмма поможет оценить работу кишечника, а также качество процесса пищеварения.

После всех обследований врач назначит лечение. На ранних стадиях это легко корректируется.

В профилактических целях полезно делать слепой тюбаж, это приносит облегчение, пить желчегонные травы или сборы и добавлять в свой рацион продукты, обладающие мягким желчегонным действием (горечи, зелень, грубая клетчатка).

Помните, что застой желчи – это в большинстве случаев проблема, созданная образом жизни человека, и она имеет свои предпосылки (нерациональное питание, стрессы, гиподинамия…). Получайте удовольствие от жизни, убирайте предпосылки и живите здоровыми!

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На начальных этапах застой желчи легко корректируется, но, если запустить ситуацию, дело может закончиться даже экстренной операцией.
 
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