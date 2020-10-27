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Вы бы такое съели? Как делают колбасу и сосиски (видео)
27.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Врачи часто предупреждают: переработанное мясо — колбасы, сосиски — есть вредно, а такие продукты могут часто приводить даже к онкологическим заболеваниям. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) от колбасы и вовсе призывает отказываться — так этот продукт может быть опасен.
© Sputnik / Александр Шурмелев
В то же время, находится множество производителей, которые заявляют: производят колбасу и сосиски из настоящего мяса, а все разговоры о том, что там "кожа да кости" — выдумка и неправда. Один из таких заводов пустил Sputnik к себе на производство и показал, как на самом деле производят куриные мясные полуфабрикаты.
Есть ли мясо в колбасе и насколько там вообще натуральный состав? Смотрите видео производства этих деликатесов на Sputnik!
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Многие производители заверяют в "натуральности" своих колбас и сосисок, но так ли это? Из чего и как делают колбасу - в видеосюжете.
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