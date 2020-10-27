На «Гродно Азот» рабочие не принимают смену

Утром 27 октября к проходной пришли протестующие. Появилась информация о забастовках в нескольких цехах. Рабочие не принимают смену, один член стачкома пропал, ко второму пришли неизвестные.

Об этом пишет утром во вторник Онлайнер со ссылкой на работников предприятия.

Стачком в телеграм-каналах сообщает , что первая смена цеха АКиКАС не сдает, а третья – не принимает работу, «все сидят в комнате приема пищи». Также появилась информация о том, что в цеху «Аммиак-3» сегодня утром «смену приняла сборная солянка на половину из третьей смены и наполовину из других. 50% третьей смены находится на больничных».

«Дирекция ищет в «Аммиак-3» работников. Из цеха водоснабжения двое машинистов, узнав это, пошли просить, чтобы их туда перевели. Смена, работающая сейчас на «Аммиак-3», неполная. Ищут и тех, кто сможет выйти в ночную, т. к. в ночную как раз должна была сегодня выйти вторая смена, которая вчера в знак протеста отказалась это делать. На «Карбамиде-4» третья смена на работе, но на 8:30 еще нету подписей о приеме. Герои с «Карбамида-4» уже дома», - говорится в сообщениях стачкома.

Один из сотрудников завода, называть фамилию которого издание не называет в безопасности, сказал, что людей на заводе сейчас практически нет.

«Я бы сказал, что происходит, если бы кто-то на заводе был. Тут почти никого. Все, простите, мы сейчас не в той ситуации, чтобы что-то рассказывать», - говорит он.

Исчез работник цеха «Аммиак-3»

По информации стачкома, в 6:22 последний раз вышел на связь член совета представителей БНП цеха «Аммиак-3» Александр Жук. Он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам. Заводчане предполагают, что его могли задержать. Также поступила информация, что в квартиру начальника смены Сайко Денису пришли неизвестные. В МВД изданию прокомментировать ситуацию не смогли. Позже в телеграм-канале стачкома сообщили, что Сайко удалось вывезти.

Там отметили, что выезжать за границу и прятаться никто не хочет. В чате призывают присоединиться к забастовке технологический персонал. Гарантируют помощь от BYSOL.

Акцию на предприятии они просят называть стачкой. «Коллеги, не пользуйтесь словом забастовка. Вы вступаете в стачку! Почитайте отличия в интернете. Беларуськалий набил уже шишек на этом!», - пишут в чате.

В пресс-службе «Белнефтехима» эту информацию опровергают.

«Завод работает в штатном режиме. Информация, распространяемая в Telegram-каналах, неверная. Это имитация забастовки. Таких сообщений сейчас появляется очень много. Вчера, например, был вброс об остановке печи на «Гродно Азоте», сегодня о бастующих. Это не так», - сказал пресс-секретарь Белнефтехима Александр Тищенко.