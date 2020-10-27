Всебелорусское народное собрание станет очередной профанацией волеизъявления граждан

Источник материала: АФН

Если кто в душе надеялся, что анонсированное на декабрь Всебелорусское народное собрание на этот раз станет мероприятием, хотя бы отдаленно похожим на волеизъявление народа, то надеждам таких оптимистов не суждено материализоваться.

Лукашенко назвал ответственных за подготовку этого акта торжества демократии в отдельно взятой стране в центре Европы.

Это премьер РБ Роман Головченко, спикеры парламента Андрейченко и Наталья Кочанова, глава Совбеза Вакульчик, управделами Виктор Шейман, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, первый замглавы администрации Максим Рыженков и глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Вышеперечисленные чиновники сегодня участвуют в совещании по вопросам проведения собрания.