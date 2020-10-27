Политолог: «На каждом предприятии есть ядро — и эти ребята пойдут до конца»

— Это первая попытка, и она очень показательная. Она не может не повлиять на предстоящие процессы, — уверен политолог, эксперт по вопросам реформы государственной службы, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.





экспресс-комментарии «Салідарнасці» он указал на факторы, которые влияют на забастовочное движение в Беларуси. «Салідарнасці» он указал на факторы, которые влияют на забастовочное движение в Беларуси.





— Нужно понимать, что, во-первых, в Беларуси не было забастовок очень давно, больше 20 лет. Люди абсолютно не имеют забастовочного опыта. Поэтому ожидать, что страна в момент остановится, наверное, не стоит. Многие даже и хотели бы бастовать, но они себе не очень представляют, как это делать.









Поэтому то, что происходит сейчас, очень важно. Те, кто сейчас в авангарде, они показывают своим примером, как нужно действовать.





Вполне возможно, что на следующем этапе забастовка расширится, сегодняшний пример увидят остальные и поймут, что ему можно следовать.





Во-вторых, забастовка это все-таки инструмент не столько политического противостояния, сколько противостояния со своим работодателем. Привычная забастовка направлена на то, чтобы нанести некоторые финансовые потери своему работодателю, чтобы он согласился идти на условия бастующих.





В нашей ситуации у забастовки совершенно другой характер, она абсолютно политическая. Здесь важно сплотиться, показать собственную силу, гражданское неповиновение властям, пример остальным. Здесь важен символический эффект.





Все видят, что рабочие, несмотря на репрессии, готовы идти дальше и добиваться своего. Они задают пример всему обществу.





Именно поэтому власти так реагируют на забастовки, их задача —сбить протестный потенциал. Им важно запугать, чтобы забастовочное движение не расширилось, — говорит политолог.





Он считает, что в среде рабочих есть определенный процент людей, которых не удастся подавить в их намерении отстаивать свои права.





—Я пересекался с сидельцами, с рабочими МТЗ, нас вместе этапировали с Окрестина. Это были активисты забастовочного движения. Среди них был один рабочий, которого забрали прямо с рабочего места в рабочей одежде. Эти ребята были сплочены и настроены решительно.





На каждом таком предприятии, условном МТЗ, есть костяк процентов 20, наверное, от персонала. Такое ядро. Для них важна и солидаризация с рабочими, и поддержка гражданского общества. И им не помешает ничего, они пойдут до конца, — считает Ковалкин.



