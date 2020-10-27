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С наступающим 1937 годом! Партии отказались передать Минюсту списки своих членов

27.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они заявляют, что предоставление персональных списков не предусмотрено

Пять оппозиционных политических партий — Партия БНФ, Объединенная гражданcкая партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия левых «Справедливый мир» и Белорусская партия «Зеленые» — выступили с совместным заявлением, в котором отказались предоставлять в Министерство юстиции списки своих членов.

Они заявляют, что предоставление персональных списков не предусмотрено законом, требование об указании в официальных документах принадлежности к той или иной партии не допускается. Партии намерены представить в Минюст только те документы, которые предусмотрены действующим законодательством, передают «Белорусские новости».

Председатель БСДП(Г) Игорь Борисов напомнил, что документы необходимо было прислать до 23 октября. В сегодняшних условиях обнародовать персональные данные членов оппозиционных партий аналогично тому, что передать расстрельные списки в НКВД, заявил он в интервью Радио «Свабода».

По его словам, в инициативе Министерства юстиции присутствует политический заказ. Таким образом власти решили вывести из тени в том числе тех активистов, которые работают в государственных организациях и предприятиях, считает Борисовв.

Председатель ПБНФ Григорий Костусев также считает, что решение о перерегистрации продиктовано только одним желанием — взять людей на контроль.

«Это стало реакцией на подписание 10 сентября совместного заявления о необходимости прекращения насилия, проведения расследований фактов избиения мирных граждан и урегулирования конфликта путем диалога. Лукашенко приказал провести перерегистрацию партий, которые якобы «нарушают свои уставы». Естественно, мы осуждаем преследование за очерченную позицию к происходящему в стране. Это может привести к полному уничтожению политического движения. Поэтому предлагаем Министерству юстиции организовать встречу для обсуждения ситуации», — сказал он.

Председатель Белорусской партии левых» Справедливый мир » Сергей Калякин добавил, что в случае обнародования сведений своих членов партийные лидеры собственноручно сдадут единомышленников на расправу режима.

«Государство сегодня не соблюдает закон и готово начать новую волну репрессий против тех, кто имеет другую позицию. Кампания на ликвидацию оппозиционного движения имеет долгосрочную перспективу и вписывается в „конституционную реформу“ — авторитарная Беларусь с отфильтрованными партиями и парламентом. Власть, проиграв выборы, пытается продолжить свое существование. Нам не нужно участвовать в продлении жизни режима», — отметил он.

Проверка Минюста началась после критики Ал сандром Лукашенко заявления (сделано 10 сентября) десяти партий, в том числе провластных, об осуждении насилия, необходимости диалога и проведения новых президентских выборов.



16 сентября на встрече с «политическим активом» Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию партий. «Но мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию», — заявил он.
 
 
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Они заявляют, что предоставление персональных списков не предусмотрено
 
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