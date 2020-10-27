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Внуку Александра Козулина, который был задержан на акции протеста 25 октября, дали 10 суток ареста

27.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внуку экс-кандидата в президенты Александра Козулина Владиславу Козулину, который был задержан на акции протеста 25 октября, дали 10 суток ареста. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».




Решение о 10 сутках ареста вынес судья Александр Петраш в понедельник, 26 октября.

Александр Козулин, когда стало известно о задержании внука, отметил, что через подобное должны пройти все, чтобы пришло понимание того, что происходит сегодня в Беларуси.

Владиславу Козулину 18 лет. Он учится на втором курсе факультета прикладной математики и информатики БГУ.
 
 
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Внуку экс-кандидата в президенты Александра Козулина Владиславу Козулину, который был задержан на акции протеста 25 октября, дали 10 суток ареста. Об этом...
 
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