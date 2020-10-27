На проспекте Независимости автозак обломал зеркало легковушке в соседней полосе и уехал без остановки (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о дорожно-транспортном происшествии с участием автозака (хотя правильнее этот автомобиль называть так: «специальный фургон для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573150 на шасси МАЗ-533603-240Р2»). Но как бы он ни назывался, а только этот автомобиль, как утверждает очевидец, вчера днем обломал зеркало легковушке в соседней полосе и уехал без остановки.

Автор видео рассказал корреспонденту Onliner, что инцидент произошел вчера, 26 октября, примерно в 15:00. Это проспект Независимости, слева Национальная библиотека, участники ДТП двигались со стороны улицы Калиновского в направлении улицы Филимонова: МАЗ в крайней правой полосе, Mitsubishi во втором ряду справа. Водитель спецавтомобиля стал смещаться в полосу правее и «бортанул» Mitsubishi: видно, как обломалось боковое зеркало. Уйти влево даже после удара водитель Mitsubishi не мог — там двигался другой автомобиль. МАЗ же после инцидента подержался некоторое время, занимая частично обе полосы, затем занял ряд, где двигалась Mitsubishi.

— За рулем легкового авто была девушка. На видео видно, что МАЗ даже указателя поворота не показывал, включенной сирены и маячков у него не было, — утверждает наш читатель.

Водитель Mitsubishi включила «аварийку» и стала двигаться к краю проезжей части, а МАЗ, насколько можно судить по видео, так и продолжил движение по проспекту Независимости в направлении центра города.

— Уехал и не остановился, — подтвердил автор видео.

Уместно обратиться к Правилам дорожного движения:

п. 56: «Перед началом движения, перестроением, поворотом налево или направо, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны либо включена аварийная световая сигнализация, — рукой, убедившись, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения»;

п. 59: «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения».

На данный момент у нас нет сведений о том, обращалась ли водитель Mitsubishi в ГАИ по факту произошедшего.

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