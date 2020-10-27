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МВД: «В Минском районе блокировщики дорог спровоцировали два ДТП» (видео)

27.10.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД проинформировали, что вчера, 26 октября, в ГАИ поступило несколько жалоб касательно блокировки транспортного потока в Минском районе.

«Сначала сообщалось об умышленном замедлении движения на автодороге М6 МинскГродно в направлении Минска, а позже — на участке МКАД — Озерцо — Старое Село (вблизи Дворицкой Слободы). Заторы стали причиной двух ДТП и повреждения автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. В обоих случаях движение блокировали протестующие, выходившие на проезжую часть с бчб-флагами. Сейчас их личности устанавливаются», — сообщили в Министерстве внутренних дел.

МВД напоминает, что за умышленное блокирование транспортных коммуникаций предусмотрена административная ответственность (ст. 18.1 КоАП), а в случае особо крупного ущерба или смерти человека — уголовная (ст. 310 УК).

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В МВД проинформировали, что вчера, 26 октября, в ГАИ поступило несколько жалоб касательно блокировки транспортного потока в Минском районе.Читать далее…
 
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