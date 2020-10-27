История Екатерины, которая «не ходила» на протесты с маленькой дочкой. Но там оказалась (видео)

Источник материала: Onliner

Эти видеоролики с женщиной и маленькой девочкой среди протестной толпы поползли по сети 7 сентября. И вызвали немало сложных эмоций. На записях с нескольких камер видно: женщина сначала стоит среди протестующих, затем дает кому-то интервью... Следующий кадр — у нее уже вырывает девочку из рук женщина постарше. По ходу вмешиваются другие люди — сцена получается довольно безобразная. А после историю схватили, потащили и принялись качать граждане, занимающиеся пропагандой. В кадре — минчанка Екатерина. Она сама вышла с нами на связь, пожелав рассказать, что это вообще было. Не знаем, станет ли от этого кому-то легче. Но к истине приблизимся.

Что мы видим на записях

Шестого сентября в Минске снова проходили массовые протесты . Много людей собралось и у ГУМа. В распоряжение одного из пропагандистских каналов попало видео, снятое, судя по всему, из-за милицейского оцепления. Камера целенаправленно ведет блондинку с маленькой девочкой. Некоторое время они стоят среди толпы и глазеют вокруг. Пока все относительно спокойно. Женщина даже отвечает на какие-то вопросы, пока ее пишут на телефон.

Затем ситуация обостряется. В кадре появляется женщина постарше и принимается отбирать ребенка. Взрослые некоторое время рвут девочку друг у друга из рук, та все же оказывается у старшей дамы. Дальше съемка уже с другой камеры, находящейся непосредственно в толпе (их там, похоже, больше двух). Старшая старается поскорее унести ребенка, соперница бросается вдогонку, ей препятствует еще какая-то женщина, завязывается толкотня, перерастающая в легкую драку. Смотреть на это неприятно, закадровый голос огорчен: «Я ж говорю — пьяная. Вот лицо настоящее...»

На следующий день эта съемка появилась в Telegram с комментарием в духе «бухая мамаша приперлась на митинг». Через несколько часов сюжет, даже не монтируя особо, стали крутить государственные телеканалы с соответствующим закадровым текстом: «явно под градусом», «победила трезвость», «нерадивая мамаша» и пр. Также, как уж водится, видюшки без устали принялись тиражировать в соцсетях и всевозможных чатах.

Что рассказывает главная героиня

Блондинка на видео — это 35-летняя минчанка Екатерина. Ее дочке 4 года. С тех пор, как кто-то сбросил Екатерине эту запись, она сама не своя: «Наговорили клевету... Но у нас нормальная семья, мы жили спокойно до этого всего».









А в чем, собственно, клевета (если отбросить креатив агитаторов)? Женщина излагает свою версию воскресных событий 6 сентября. Ее основные тезисы:

была абсолютно трезва; в протестах не участвовала.

— Мы живем недалеко от Комаровки, — говорит Екатерина. — Позавтракали и пошли с дочкой гулять. Посидели в кафе, зашли в «Детский мир», потом она захотела в парк Горького... А там недалеко и ГУМ, где работает моя мама. И мы направились к ней. Магазин в тот день работал до определенного времени. Транспорт уже не ходил, двигалась только толпа...

По словам Екатерины, они оказались в толпе недалеко от милицейского оцепления. На видео слышны призывы разойтись и прочие стандартные милицейские формулировки. Но женщина стоит, никуда не торопится. Рассказывает так:

— Мы должны были просто повернуть перед силовиками направо к служебному входу в ГУМ, чтобы встретиться с мамой.

Екатерина уверяет, что не участвовала в акции. При этом у дочки во второй части видео появляется палочка с красно-белыми лентами.

— Это к нам подошел какой-то мальчик и подарил, — объяснила женщина.

А чего торчала там, не уходила? Говорит, как-то так вышло, что ее просто подзадержала женщина с мобильником и вопросами.

— Она спрашивала, что мы здесь делаем...

— А вы что говорили?

Екатерина отвечает, что точно не помнит.

Как бы то ни было, дальше в кадре появляется как раз мама Екатерины. Увидев в толпе внучку, женщина была крайне возмущена.

— Вылетает моя мама, она в истерике и в шоке, потому что вот это все наблюдает каждый день, — рассказывает женщина. — У нее страх. Устраивает этот концерт, выхватывает дочку. При этом появляется какая-то вообще незнакомая женщина — начинает меня хватать, толкает, не дает уйти. Мне кажется, это какой-то человек просто «под прикрытием» красно-белой майки. Тут же подбегают люди с камерами, телефонами. Такое ощущение, что она меня удерживала, чтобы побольше наснимать.

Домой Екатерина и ее мама в тот день добирались по раздельности. Там наша собеседница и «воссоединилась» с дочкой.

— Меня не задерживали тогда, не проводили освидетельствование, чтобы потом утверждать, что я пьяная.

Как отреагировала педагогическая общественность

Екатерина уверяет, что не читает комментарии под постами о себе («И так знаю, что там могут написать»). Говорит, что жизнь из-за того видео сильно изменилась. С родными несладко: бабушка и мама не могут простить ей ту «прогулку» с ребенком. Стали косо смотреть в детском саду.

— Не знаю уже, как на улицу выходить — маску надевать или перекраситься, — говорит женщина.

Педработники принялись приходить с проверками и намекать про СОП. Заведующая провела «беседу»: рекомендованы мероприятия для дошкольников. (Читай — а не для взрослых.)





Вторая серия. Последняя?

Спустя месяц после появления скандального видео Екатерине позвонили и предложили явиться в РУВД. По всей видимости, поводом стало как раз ее появление на акции (и в кадре) 6 сентября. Об этом визите мы можем судить только с ее слов:

— Меня вызвали на 11 октября, это было воскресенье. Приехала с ребенком, потому что некому было ее оставить. Зашли в кабинет, сотрудник стал меня опрашивать, записывать. Потом прибегает другой, я не разбираюсь в звездочках, и начинает — мол, она еще и сюда с ребенком явилась, прикрывается! Ребенка — в интернат, ее — на Окрестина! Велели расписаться в протоколе о том, что «была», «нарушала», но я отказалась. Дальше приехал мой муж, забрал ребенка. А потом пришел еще один человек, в гражданской одежде. И начал давить, чтобы мы записали видео о том, как я раскаиваюсь, не буду больше на акции ходить и брать ребенка. Я тоже отказалась.

Дальше, по словам Екатерины, был актовый зал, куда постепенно собралось человек под 90 (очевидно, речь о многочисленных задержанных в тот день; Екатерина тоже есть на наших фото). Там у нее забрали рюкзак и телефон, сняли сережки и кольцо, достали шнурки.

— Мне уже сказали, что я отправляюсь на Окрестина, — рассказывает Екатерина. — А потом снова подошел тот человек в гражданке и говорит: давайте запишем видео и вы пойдете домой. Я не стала ничего записывать.

В конце концов около 10 вечера Екатерину почему-то отпустили, вернув рюкзак и шнурки. Остальное, говорит она, не удалось получить до сих пор.





Теперь переживает, что вообще нет доказательств о походе в РУВД: никаких «бумажек» у нее не осталось.

Посещение с детьми мероприятий, где велика вероятность неадеквата (с чьей бы то ни было стороны), — идея спорная. Спекулировать на этом — тем более нехорошо... Впрочем, возможно, у этой «медали» есть и третья сторона. Если милиция прокомментирует произошедшее, мы дополним материал.