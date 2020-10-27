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Apple повышает цены в российском App Store

27.10.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не секрет, что многие белорусские владельцы «айфонов» используют доступ в российский App Store, где покупка приложений по большинству позиций получается выгоднее. Теперь она будет менее выгодна. Apple поднимает цены в региональных магазинах приложений России, а также Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и Южной Африки.

Повышение связано с изменениями обменного курса местных валют на доллар. Теперь базовые цены изменятся следующим образом. То, что стоило 75 российских рублей, будет стоить 99 рублей, за что раньше платили 149 рублей, теперь будет обходиться в 179 рублей, 229 рублей — 279 рублей, 299 рублей — 379 рублей и т. д. С полным списком новых базовых цен можно ознакомиться по ссылке.

Apple повышает цены в российском App Store

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Теги: Курсы валют
 
 
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Не секрет, что многие белорусские владельцы «айфонов» используют доступ в российский App Store, где покупка приложений по большинству позиций получается выгоднее....
 
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