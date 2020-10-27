Kia показала обновленный хетчбэк Rio. Теперь он называется не X-Line

Источник материала: Onliner

Российское подразделение Kia готовит к выходу обновленный хетчбэк Rio X. Да, теперь 5-дверная версия Rio называется у нас не X-Line, а просто Х. Как и прежде, модель будет представлена только в кросс-версии: обычные хетчбэки В-класса у нас продаются совсем плохо.





Новинка является важной для региона ТС. Если на стадии запуска семейства Rio в конце 2017 года доля версии X-Line в структуре продаж Rio ожидалась на уровне 30%, то в 2020 году на кросс-хэтчбек приходится уже 50% от всех проданных Rio. При небольших габаритах дорожный просвет у Rio X достигает 195 мм. У некоторых паркетников клиренс меньше.





После обновления хетчбэк стал выглядеть более уверенным и агрессивным. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Подобные изменения мы уже видели на седане. Сзади бампер дополнен новыми гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди. В задних фонарях Rio X отчетливо заметен новый дизайн световой подписи.





Более подробная информация о Rio X будет предоставлена ближе к дате официальной премьеры модели на рынке.