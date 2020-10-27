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Рубль второй день дешевеет ко всем валютам корзины
Источник материала: Onliner
Доллар вчера долго колебался и все же закончил день хоть и с малюсеньким, но плюсом. Впервые за 10 суток. Наш рубль вчера подешевел ко всем, кто оказался в корзине, но это снижение тоже оказалось мизерным. Посмотрим, не отреагирует ли он сегодня хоть на что-нибудь, происходящее за условными стенами Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар с утра подорожал уже на 0,83 копейки и продолжает ползти вверх. Курс пока — 2,5485.
У евро порядочный плюс — 0,96 копейки. Торгуется по 3,0142.
Российский рубль прибавил 0,94 копейки, его сотня стоит 3,332.
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Доллар вчера долго колебался и все же закончил день хоть и с малюсеньким, но плюсом. Впервые за 10 суток. Наш рубль вчера подешевел ко всем, кто оказался в корзине, но...
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