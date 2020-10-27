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Рубль второй день дешевеет ко всем валютам корзины

27.10.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Доллар вчера долго колебался и все же закончил день хоть и с малюсеньким, но плюсом. Впервые за 10 суток. Наш рубль вчера подешевел ко всем, кто оказался в корзине, но это снижение тоже оказалось мизерным. Посмотрим, не отреагирует ли он сегодня хоть на что-нибудь, происходящее за условными стенами Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар с утра подорожал уже на 0,83 копейки и продолжает ползти вверх. Курс пока — 2,5485.

У евро порядочный плюс — 0,96 копейки. Торгуется по 3,0142.

Российский рубль прибавил 0,94 копейки, его сотня стоит 3,332.

В понедельник доллар подорожал на 0,03 копейки и стоил 2,5402 рубля. Евро потерял 1,44 копейки, его цена — 3,0029. У российского рубля был плюс 1,78 копейки, сотня стоила 3,3212 белорусского.

 
 
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Доллар вчера долго колебался и все же закончил день хоть и с малюсеньким, но плюсом. Впервые за 10 суток. Наш рубль вчера подешевел ко всем, кто оказался в корзине, но...
 
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