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Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хеллоуин. Вы его точно не видели

27.10.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фестивале PaleyFest, где Квентин Тарантино представлял «Историю хоррора с Элаем Ротом», режиссера спросили, какой фильм он бы порекомендовал посмотреть на Хеллоуин. Поклонник малоизвестного кино, Тарантино сразу вспомнил о картине «Дьявол отсчитал пять», о которой он сам недавно узнал.


Кадр из фильма

В центре сюжета ленты 1974 года — пятеро детей, сбежавших из психиатрической клиники. Они находят приют в зимней резиденции, принадлежащей одному криминальному авторитету, и вскоре превращают ее в площадку для своих жестоких игр, убивая взрослых одного за другим.

— Лейф Гаррет — лидер этих детей-убийц, — говорит Тарантино. — И Лейф Гарретт великолепно играет. Фильм потрясающий и довольно безумный, но это и делает его отличным. Он потряс меня. Я подумал: вау, это потрясающе! Я давно о нем слышал, потому что он долгое время шел в автокинотеатрах как вторая часть дабл-фичера. Наконец я посмотрел его и подумал: «Вау, это потрясающе!»

Выпустив свой девятый фильм «Однажды в… Голливуде», Тарантино вновь объявил, что планирует завязать с кино, но пока не раскрыл, каким будет его следующий режиссерский проект.

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На фестивале PaleyFest, где Квентин Тарантино представлял «Историю хоррора с Элаем Ротом», режиссера спросили, какой фильм он бы порекомендовал посмотреть на Хеллоуин....
 
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