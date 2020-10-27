МВД: В Минском районе блокировщики дорог спровоцировали два ДТП

Источник материала: Tut.by

В Минском районе из-за блокировки протестующими дорог произошли два ДТП, сообщили в МВД.

В милиции рассказали, что информации об умышленном замедлении движения на трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы и на участке МКАД — Озерцо — Старое Село поступила 26 октября. Здесь образовались заторы, которые стали причиной двух ДТП. В авариях, к счастью, никто не пострадал.

— В обоих случаях движение блокировали протестующие, выходившие на проезжую часть с БЧБ-флагами. Сейчас их личности устанавливаются, — проинформировали в ведомстве.

В МВД напомнили, что за умышленное блокирование транспортных коммуникаций предусмотрена административная ответственность (ст. 18.1 КоАП Беларуси), а в случае особо крупного ущерба или смерти человека — уголовная (ст. 310 УК Беларуси).