Ольгу Мазуренок лишили стипендии. Она подписала письмо против насилия и фальсификаций

Источник материала: Tut.by

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок рассказала в интервью «Прессболу» , что ее лишили именной президентской стипендии.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Министр спорта Сергей Ковальчук, когда пришел на встречу к легкоатлетам в РЦОП, спросил: «У тебя кто-то пострадал? А ты на Окрестина была?». Для меня эти вопросы звучали дико. Если там кто-то пострадал, то это мой народ, а не какой-то чужой. Значит, это тоже мои близкие.

Кстати, самое интересное, что когда министр приехал, он тоже выступал против насилия. И после того как спринтерша Кристина Тимановская предложила создать фонд по поддержке людей, пострадавших 9−11 августа, Сергей Михайлович не возражал. Поэтому мы без задней мысли пошли фотографироваться на фоне нашего спортивного комплекса, причем даже думали, что и министр там будет. Но Ковальчук вдруг резко куда-то заторопился и уехал.

Затем организовалось знаменитое письмо спортсменов, которое подписала. В тексте, на мой взгляд, не было никакого криминала. Суть послания заключалась в простом и понятном всем месседже: с людьми так поступать нельзя. Избиения и насилие — это преступления против личности.

А потом меня вдруг откомандировывают в армию служить по-настоящему — с 2012 года сотрудничаю со спортивным клубом Вооруженных сил по контракту. Насколько владею информацией, инициатива «отзыва» пошла от Минспорта с мотивировкой примерно такого толка: Мазуренок никакого отношения к спорту не имеет, ее работодателем является армия.

Хотя понятно, что я защищаю спортивную честь всей страны — и та ждет от меня успешного выступления на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. Но нет. Армия, забирайте к себе и воспитывайте, «она отношения к спорту не имеет». Соответственно, меня сняли со стипендии. Хотя, лишись ее после Игр-2016, все равно должна была бы получать деньги как чемпионка Европы 2018 года, — сказал Мазуренок.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Ольги, теперь ее зарплата упала в пять раз.

— Но дело даже не в сумме. Просто для того, чтобы профессионально заниматься спортом, я должна быть откомандирована в Министерство спорта. Специалисты поймут: без горных сборов в той же Кении мечтать о хорошем результате на олимпийском марафоне наивно…

Скажу честно: поначалу думала, просто пугают — и скоро все образуется. Но потом один человек, знающий ситуацию изнутри, а затем еще несколько сказали: «Оля, ты странный человек. Этим людям твоя Олимпиада по барабану. Не поедешь на Игры, закончишь со спортом или будешь выступать за другую страну, это их вообще не интересует»… Окей, думаю. Пусть так. Но ведь совсем скоро наступит весна, когда надо будет готовиться, не покладая рук, к Играм. А потом отчитываться за них, в том числе руководителю отрасли. Что он будет излагать? Вспоминать истории, которые рассказывал на встрече с нами о том, как бегал по 100 километров в берцах? Ну тогда, видимо, ему самому в Токио и придется подтверждать стайерские рекорды…

Кстати, не могу не отметить метаморфозу, произошедшую с Ковальчуком. С самого начала это был человек, который во всем нас поддерживал. Но затем что- то изменилось, пошли массовые увольнения. Вместе с Дашей Борисевич, нашей лучшей бегуньей на 800 и 1500 метров, подумали: надо сходить к Сергею Михайловичу на личный прием. Мало ли как до него доходит информация…

Хотя, признаюсь, внутренний голос изначально подсказывал: ничего из этого не выйдет. Даша настаивала — надо записаться на прием. Но я была уверена на сто процентов — если обозначим намерения в таком формате, нас точно не приветят. Поэтому пошли без записи. В министерстве шло какое-то совещание, Сергей Михайлович куда-то торопился. Говорит: «Сходите, пообщайтесь с Бараулей». Замминистра дал высказаться мне, Даше. «Хорошо, я вас услышал». На прощание подчеркнула, что в сложившейся ситуации выход только один: либо меня откомандировывают обратно, либо заканчиваю. Ну и все, молчок.

Потом прихожу к главному тренеру сборной Юрию Моисевичу, который бывает в министерстве каждый день, с той же просьбой — чтобы выслушал министр. Ковальчук дал понять: на нас у него времени нет. Это уже стало походить на какую-то личную обиду от человека, право слово…

Ну, положим, такое может быть. Я спортсменка с непростым характером — и иногда сама себе не нравлюсь. Но в жизни случаются ситуации, когда важно остаться собой.

Но даже не в этом дело. Это мое внутреннее. Просто если человека поставили на такую должность, он обязан общаться со спортсменами. Ну это чисто практический подход: нельзя рубить сук, на котором сидишь. Ведь за достижения людей на дорожках и в секторах функционеры затем получают премии и награды. У нас же на деле уровень процесса руководства вызывает вопросы. Нельзя ведь просто так спускать вниз указания и требовать их неукоснительного исполнения. Поверьте, в мире легкой атлетики сейчас в недоумении все.

Мне не хочется подводить людей из федерации. Но 90 процентов из тех, с кем общалась, сказали, что я молодец — и они разделяют мое мнение. Тем не менее как люди бывалые все же посоветовали отозвать подпись из письма спортсменов, чтобы не пострадать при подготовке к Олимпиаде, — рассказала Мазуренок.

Ольга Мазуренок является одной из лучших в Европе марафонок, она выигрывала чемпионат континента в 2018. Ранее именной президентской стипендии также лишили чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую и титулованного тренера Николая Козеко.

В августе она подписала письмо спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.