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Работники МЭТЗ проводят итальянскую забастовку
Источник материала: Навiны
Работники Минского электротехнического завода 27 октября проводят итальянскую забастовку, сообщил БелаПАН ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.
Он пояснил, что работники вышли на работу, но делают ее очень медленно.
«Их вчера настращали. Половину людей, которые вчера не работали, отправили в отпуск за свой счет», — сказал Чичмарев.
Как сообщалось, 26 октября на предприятии не работали все цеха, кроме 10-го и 11-го. Завод практически остановился, поскольку не работали заготовительные 6-й, 9-й и 16-й цеха, которые дают работу остальным, сообщил вчера Чичмарев.
Ранее генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.
Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.
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Работники Минского электротехнического завода 27 октября проводят итальянскую забастовку, сообщил БелаПАН ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.
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