Работники МЭТЗ проводят итальянскую забастовку

Работники Минского электротехнического завода 27 октября проводят итальянскую забастовку, сообщил БелаПАН ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.





Он пояснил, что работники вышли на работу, но делают ее очень медленно.

«Их вчера настращали. Половину людей, которые вчера не работали, отправили в отпуск за свой счет», — сказал Чичмарев.

Как сообщалось, 26 октября на предприятии не работали все цеха, кроме 10-го и 11-го. Завод практически остановился, поскольку не работали заготовительные 6-й, 9-й и 16-й цеха, которые дают работу остальным, сообщил вчера Чичмарев.

Ранее генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов .

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров , в которому присоединиились студенты.