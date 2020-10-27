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В Дятловском районе «БМВ Х5» вылетел на встречку: погибли две женщины

27.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 октября недалеко от деревни Вензовец (Дятловский район).

В Дятловском районе «БМВ Х5» вылетел на встречку: погибли две женщины

По информации Следственного комитета, который занимается этим делом (открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 317 УК), 31-летний мужчина на «БМВ Х5» выскочил на встречку и столкнулся с «Cитроеном» под управлением 55-летней жительницы Лиды.

«От полученных травм женщина и 20-летняя пассажирка «Ситроена» скончались на месте. Водитель автомобиля «БМВ» доставлен в реанимацию», — сообщили в СК.

 
 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 октября недалеко от деревни Вензовец (Дятловский район).
 
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